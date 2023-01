Passione Live al Teatro Trianon-Viviani di Napoli: nuovo abbraccio alla canzone napoletana

Sabato 4 febbraio, presso il Teatro Trianon-Viviani di Napoli, alle 21; di scena Passione Live, concerto al contempo moderno e tradizionale, capace di stupire ed emozionare. Lo spettacolo è un viaggio sensoriale capace di trasportare, metaforicamente, il pubblico nel cuore pulsante di una città senza tempo; dove la musica è espressione e parte integrante di una cultura unica al mondo.

Il nuovo capitolo di Passione Live nasce dal fatto che la nuova generazione di interpreti, così come la precedente (negli anni 80 e 90) è riuscita a far avvicinare i giovani alla canzone napoletana, classica e moderna, creando così uno spettacolo attuale ed unico, capace di stupire, emozionare e far divertire il pubblico.

In occasione dell’esclusivo concerto presso il prestigioso teatro del quartiere Forcella la produzione dello spettacolo offrirà in omaggio il Cd della prima edizione dello spettacolo registrato nel 2011 esclusivamente ai primi 200 che acquisteranno almeno due biglietti per lo spettacolo del 4 febbraio 2023.