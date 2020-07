Peppe e Toni Servillo all’Arena Spartacus Festival: mercoledì il primo appuntamento

Entra nel vivo con due importanti appuntamenti con Peppe e Toni Servillo l’Arena Spartacus Festival all’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere. Un Festival che con oltre due mesi di programmazione di cinema, danza, letteratura, musica e teatro (tutte le sere fino al 15 settembre) ha messo in piedi il palinsesto culturale più ampio e variegato dell’estate campana 2020.



Mercoledì 22 Luglio alle 21.30 sul palco del secondo anfiteatro al mondo per dimensioni dopo il Colosseo ci sarà Peppe Servillo accompagnato al piano da Natalio Mangalavite per uno spettacolo ispirato dal celebre libro di Maurizio de Giovanni “Il resto della settimana”. «La musica che incontra la letteratura, come nello spirito di commistioni culturali che anima l’intera rassegna, creando un mix di canzoni e parole con la storica voce solista degli Avion Travel che canterà l’emozionante viaggio nel ventre molle di Napoli sulle note del grande compositore argentino». Così il direttore artistico della sezione musicale del Festival, Donato Cutolo, anticipa i temi di uno spettacolo che rimanda infatti al tempo trascorso in un piccolo bar dei Quartieri Spagnoli a Napoli prima e dopo l'appuntamento con la partita degli azzurri. Qui, una ricca varietà di persone commenta, senza barriere di censo, i fatti calcistici e non della settimana, svelando di sé non solo la propria natura di tifoso, ma anche quella umana tout court che ‘dipinge’ umori e storie di una città da sempre teatro a cielo aperto.



E ci sarà tanta Napoli anche nel film di Igort "5 è il numero perfetto" che sarà proiettato all'Anfiteatro Campano il 27 Luglio alle 21.30 per i "Lunedì del Cinema d'Autore" che stanno rappresentando uno degli appuntamenti più seguiti della sezione cinematografica del Festival diretta da Nicola Grispello. Ad introdurre la proiezione ci sarà il protagonista del film, Toni Servillo, che sul palco dell'Arena Spartacus ripercorrerà i suoi successi cinematografici e teatrali più importanti. Il film di Igort tratto dal suo omonimo e celebre romanzo a fumetti del 2002 è stato presentato in anteprima alla scorsa edizione del Festival del Cinema di Venezia e nel corso dell'anno ha fatto incetta di premi (dal David di Donatello al Capri Hollywood Award). Nel cast del film per raccontare Napoli partendo dagli anni '70 ci sono, insieme con Toni Servillo, una folta schiera di importanti attori partenopei tra cui Valeria Golino, Carlo Buccirosso e Iaia Forte.