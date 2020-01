Torna Portici in teatro, aperte le iscrizioni per la sesta edizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’istituzione del bando di partecipazione, nella splendida cornice della Reggia, parte la sesta edizione di, uno dei premi teatrali più attesi e seguiti grazie alla partecipazione del numeroso pubblico e delle compagnie partecipanti (più di 1.400 attori e 100 compagnie teatrali provenienti da tutta Italia nella kermesse di un anno fa). La manifestazione è aperta a tutte le compagnie e ai monologhisti amatoriali, senza vincoli di appartenenza a enti o federazioni, per rispettare la libertà dell’espressione teatrale come passione e forma d’arte: il bando di partecipazione con relativa domanda dovrà pervenire entro il 31 marzo ed è scaricabile QUI Il premio, la cui serata finale è prevista a giugno, nasce dall’esigenza di dar lustro all’impegno e alla passione che accomuna le compagnie amatoriali. Da quest’anno è stato istituito il, in memoria dell’ attore porticese recentemente scomparso. Anche per questa edizione è prevista la collaborazione del premio David di Donatello,che, affascinato dal progetto, ha confermato di voler ricoprire il ruolo di presidente della giuria anche per l’edizione numero sei.