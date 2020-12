Premio Massimo Troisi, anche un indicatore per misurare cosa fa ridere

La creazione di un indicatore per misurare «cosa e quanto fa ridere gli italiani» attraverso la valutazione e il monitoraggio delle conversazioni web e social nonché attraverso report periodici sull'analisi dei linguaggi della comicità è una delle proposte - in collaborazione con l'Università di Salerno - che saranno lanciate quest'anno a San Giorgio a Cremano nell'ambito del Premio Massimo Troisi, osservatorio sulla comicità, giunto alla ventesima edizione, nel periodo delle festività natalizie e che si svolgerà in modalità digitale.

Il programma di questa «digital experience» porta la firma del direttore artistico Gino Rivieccio, attore e regista, che sarà al timone dell'evento per il secondo anno. Al via, dunque, nelle prossime settimane un calendario di appuntamenti pensati per tutta la famiglia con spettacoli gratuiti che saranno visibili su una piattaforma online creata per il Premio e sui canali social. Tanti gli ospiti che intratterranno il pubblico nel segno della cultura e del divertimento nel corso dell'evento promosso dal Comune di San Giorgio a Cremano guidato dal sindaco Giorgio Zinno insieme con l'assessore alla Cultura, Pietro De Martino, e finanziato dalla Regione Campania.

Concorsi, musica, comicità saranno gli ingredienti principali di questa kermesse tra Natale e Capodanno, sottolineano i promotori, «che darà la possibilità a nuovi autori e comici emergenti di essere giudicati da una giuria di qualità e concorrere così a premi e riconoscimenti. Per questa ventesima edizione grande spazio sarà poi dato alle compagnie e agli artisti del territorio che ha dato i natali all'attore. Attraverso il sito internet del Premio Massimo Troisi, riprogettato, il Comune di San Giorgio a Cremano promuoverà in collaborazione con il Dipartimento di Scienze di Comunicazione dell'Università di Salerno, la creazione di un portale web dedicato alla comicità su cui prenderà vita l'Osservatorio sulla comicità attraverso un magazine tematico e uno spazio per dare visibilità e promuovere i giovani artisti comici nello spirito che caratterizza il Premio.

