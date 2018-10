Processo a Pinocchio, da libro allo spettacolo teatrale

Martedì 23 Ottobre 2018, 11:52

Tratto dal libro “Processo a Pinocchio”, edito da Rogiosi Editore in collaborazione con Global Dignity, venerdì 26 ottobre, alle 20.00, andrà in scena al teatro Acacia di via Raffaele Tarantino 10, uno spettacolo adatto a grandi e bambini.La trasposizione teatrale del libro scritto da Emilia Narciso, nato da un progetto del Comitato Provinciale di Caserta dell’Unicef, è proposta dal Comitato Unicef Napoli, in partenariato con l’Associazione Arti e Mestieri e con Rogiosi editore.Il testo, liberamente ispirato al romanzo “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi, vuole essere un invito a riflettere con i bambini e gli adolescenti sull’attuazione del diritto allo studio, al gioco, al lavoro, sul senso e sul valore delle loro libertà, sul coinvolgimento delle istituzioni nella loro crescita personale e su quali siano le responsabilità degli adulti a cui è affidata la cura dei loro diritti. Il progetto è stato realizzato dagli studenti delle scuole del territorio casertano, con la supervisione del presidente del Tribunale di Napoli Nord Elisabetta Garzo.In scena, la compagnia L.A.R.T.E.S. Teatro piccolo Caligola di Aversa, diretta da Rocco Di Santi, con la Scuola Teatro Cimarosa Musidantea 2.0 sempre di Aversa, diretta da Carmen Pomella. Con i ragazzi saliranno sul palcoscenico anche gli adulti, pronti a processare il burattino/bambino Pinocchio – simbolo del difficile viaggio verso l’età adulta e della lotta interna che ogni persona combatte con la sua coscienza – ma anche ad ascoltare le parole dei piccoli e le loro riflessioni.