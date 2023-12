Napoli: l'Auditorium Santa Luisa di Marillac ospita «Artisti uniti per la pace». Uniti per valorizzare la diversità

Venerdì 8 dicembre, alle 19:00, all'Auditorium Santa Luisa di Marillac, L'associazione 1506 è lieta di presentare «Artisti uniti per la pace»: primo appuntamento della rassegna cinematografica «Mediterranea | Cinema e musica tra i due mondi» promossa e finanziata dal Comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli.

L'evento inizierà con una breve presentazione e seguirà con la proiezione del documentario «Yiddish», della regista olandese Pamela Sturhoofd, in collaborazione con una delle cantanti più note di questo particolare genere, Shura Lipovsky. E' proprio la Lipovsky ad aver svolto un ruolo di rilancio fondamentale per la musica Yiddish, ma anche per la memoria e la conservazione della cultura.

Dopo la proiezione, L'evento seguirà con un breve dibattito tra l'artista ed il pubblico, una performance di canto Yiddish ed il «Concerto per la Pace» con «l’Orchestra Mediterranea Uhanema» del Maestro Vincenzo Romano, Shura Lipovsky e la flautista Marjolijn van Roon.

La rassegna, ideata dalla regista Elisa Flaminia Inno, si pone l'obiettivo di avvicinare il popolo napolatano ad altre culture, generando un clima di rispetto e cooperazione tra tutti i partecipanti.

La rassegna prosegue con altri tre incontri: 14,18 e 20 dicembre.

Tra le protagoniste ricordiamo le registe Alina Marazzi e Chiara Marotta.

L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, si consiglia di prenotare.