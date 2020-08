Rassegna «Il Parco in maschera» con Piccolo Teatro Filosofico in memoria di Aldo Masullo

Al Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia il 4 agosto dalle 19 «Piccolo Teatro Filosofico» in memoria di Aldo Masullo.



Il filosofo Lucio Saviani, tra i principali esponenti dell'ermeneutica in Italia, allievo e poi per decenni amico e collaboratore del Professore Aldo Masullo, e il poeta e scrittore Pasquale Panella, autore di romanzi, racconti e poemi e noto al grande pubblico come autore dei testi di Lucio Battisti e di Riccarco Cocciante (Notre-Dame de Paris, Giuletta e Romeo), dedicano in anteprima nazionale al grande filosofo napoletano scomparso di recente la performance "Teatro Masullo": una prolusione-ricordo e un dialogo ispirato al libro di Masullo "Piccolo Teatro Filosofico" (Mursia, 2012). © RIPRODUZIONE RISERVATA