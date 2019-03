«Re Ferdinando e Pulcinella» di Notarangelo al Teatro Bolivar

Lunedì 25 Marzo 2019, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2019 17:28

«Re Ferdinando di Borbone e Pulcinella» è uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giampiero Notarangelo, già vincitore del premio Drago d'oro come migliore regia. Andrà in scena il 6 e il 7 aprile al Teatro Bolivar di Materdei con Giorgio Gori (Pulcinella), coreografie Luisa Pellino,costumi e scene di Marta Matano. Comico, coinvolgente,ostumi d' epoca, un cast di 18 attori e un nutrito corpo di ballo faranno rivivere personaggi storici come Re Ferdinando, la moglie Carolina, i ministri di allora e un popolo rivoluzionario che trama contro i Borbone.In scena, oltre a Notarangelo, Giuseppe Fiscariello, Vincenzo Bosso, Federica Realfonzo, Paola Neri, Mariano Vittoria, Marco Venezia , Michele Melluso, Anny Buccione, Crispino Truglio, Dino Porzio, Francesco Borrelli, Mara Tommasino, Raffaella Castaldi, Maria Elena Dente, Castrese Amoroso e il corpo di ballo: Luisa Pellino, Giulia Tomacelli, Enza Pellecchia, Michelle Sara Ciotola, Anna Ferrara. Assistente alla regia è Daniela Tamburro.