«Ridere 2021», torna a Napoli il festival del teatro comico, musica e cabaret: dal 5 agosto al Maschio Angioino

Il Teatro Totò e il direttore artistico Gaetano Liguori presentano la trentunesima edizione del Festival del Teatro Comico, Musica e Cabaret «Ridere 2021», in programma dal prossimo 5 agosto al Maschio Angioino.

Un nuovo obiettivo raggiunto per la storicizzata struttura di via Frediano Cavara, un quarto di secolo che conferma ancora una volta il suo forte legame con il pubblico. Lottando con il dramma scaturito dalla pandemia, il Teatro Totò non si è mai fermato un istante portando avanti, nonostante tutto, i corsi di teatro dell'accademia, compresi quelli riservati agli allievi beneficiari del protocollo d'intesa con il Tribunale dei Minori di Napoli e della collaborazione con il comitato “Peppe Diana”.

In tale ottica, significativa è stata la presenza al “Campania Teatro Festival” con la produzione “Peppe Diana. Il Coraggio di avere paura” in grado di coinvolgere ben trenta persone tra attori e tecnici. Ed è con queste premesse che, mentre si è già tutti al lavoro per la nuova stagione artistica del Teatro Totò, si conferma la partenza della 31° edizione di “Ridere 2021”. Con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e della Regione Campania e in seno a “Estate a Napoli” e alla programmazione de “La Campania è Teatro, Danza e Musica” promossa da Artec e Sistema Med in collaborazione con Scabec, Società Campana Beni Culturali e Fondazione Campania dei Festival, al Maschio Angioino ad inaugurare la kermesse il prossimo 5 agosto sarà Paolo Caiazzo con “Terroni si nasce”. A seguire, il 6 agosto, sarà la volta di Diego Sanchez con “Il fatto è questo... statemi a sentire”. Il 7 agosto sarà di appannaggio de “I ditelo voi” con “Recital”, mentre domenica 8 agosto sarà il turno di Rosario Minervini, Ciro Esposito e Salvatore Catanese con “Tutti giù per terra”.

Il 9 agosto a giungere sul palco di “Ridere” sarà Massimo Masiello con “Sono solo parole d'amore” e il 10, Simone Schettino con “Il meglio di...”. A proseguire il cartellone i giorni 11 e 12 agosto, ci penserà Giacomo Rizzo con “Scketch” fino a giungere al 13 con “Rosalia Porcaro” e il suo show “Semp'Essa”. Per completare la programmazione, infine, il 14 agosto arriverà Francesca Marini con “Napulitanata” e il 15, Gianni Parisi con “Da Ponente a Levante”. I posti saranno numerati nel rispetto delle norme antiCovid, il biglietto d'ingresso con inizio alle ore 21.30, costerà per tutti gli spettacoli solo 13 euro.

«Intendiamo» ha detto il direttore artistico Gaetano Liguori «anche in questa difficile estate, abbracciare nuovamente il pubblico augurando al tempo stesso un tempo migliore per tutto il comparto e le maestranze. “Ridere 2021” conferma ancora una volta la sua vocazione oltre che artistica soprattutto sociale, in quanto, da 31 anni, si snoda nel mese di agosto ponendosi all'attenzione come un punto di aggregazione per i campani e per i turisti in città. Un festival che nasce e si sviluppa nel segno della cultura e del divertimento e che come le altre iniziative organizzate dal Totò, meritevoli della consegna al Quirinale a Roma di una Medaglia d’oro da parte del Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, si colloca in un’idea/progetto da sempre al fianco dei napoletani. Un lavoro, il nostro, realizzato sul territorio e su un territorio che ha conosciuto negli ultimi decenni una rinascita capace di riqualificare le sue capacità produttive e di ridare slancio ed entusiasmo»ha concluso Liguori.

Per informazioni è possibile contattare il botteghino del teatro Totò allo 0815647525 e quello del Maschio Angioino dalle ore 17.30 alle ore 19.30 al 3293080205.