Riparte la stagione del Teatro Scarpetta: il 7 gennaio in scena Rosaria De Cicco in «Io e le donne»

Giovedì 28 Dicembre 2017, 17:38 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 17:38

A Ponticelli riparte la stagione del Teatro Mario Scarpetta curata dall'associazione Partenope: la rinascita del teatro della zona orientale prosegue con spettacoli della drammaturgia moderna. Uno spazio teatrale indipendente, quello con sede in Strada Provinciale Madonnelle 121, inaugurato nel 2014 dalla compagna Maria Basile e dai familiari del grande attore scomparso. Dopo il successo degli spettacoli di Antonella Morea e Lalla Esposito, la sala gestita dall’associazione presieduta da Giovanni Vigliena è pronta per ospitare il meglio della moderna drammaturgia insieme a tanti comici e cantanti degni di una Napoli teatrale di grande interesse e spessore. Il prossimo appuntamento è per il 7 gennaio alle 19.30, con Rosaria De Cicco e il suo spettacolo “Io e le donne”. Un continuo di stagione, quello dello spazio teatrale di Ponticelli (info e prenotazioni allo 0817745333) che si preannuncia avvincente e che successivamente, il 21 gennaio, proporrà al pubblico l'attrice e cantante Carmen Femiano e il chitarrista Edo Puccini con “Un Altro Viviani”. Ancora, dal 4 febbraio, sarà il turno del cantattore Massimo Masiello alle prese con il recital “Vedo una Voce”. Dal 18 febbraio, invece, largo alle irresistibili dell'attore e cabarettista Nando Varriale, protagonista di “Un comico in famiglia”. Dall'11 marzo un tuffo nella “Nuova Drammaturgia Napoletana” di Annibale Ruccello con l'attore Rino Di Martino, protagonista con la regia di Antonella Morea di “Mamma” - Piccole Tragedie Minimali. Dal 6 aprile spazio per gli irriducibili amanti di “Made in Sud” con Salvatore Gisonna e il suo show “Siamo tutti …Felice”. Dal 29 aprile ancora risate incontenibili con un comico impegnato di razza come Fabio Brescia, in scena con “Recital”. Infine a chiudere la programmazione dal 13 maggio, nel segno della canzone classica napoletana e dell'operetta, saranno il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli, con “Noi per Napoli” in concerto.