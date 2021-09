Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud: nuovi eventi in programma per la rassegna teatrale e musicale

Ancora eventi in programma per la rassegna teatrale e musicale “Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud”, la kermesse promossa dal comune di Napoli. L'ingresso è gratuito ma con obbligo di prenotazione, la direzione artistica di Maurizio De Giovanni e l'organizzazione di Gabbianella Club Events. Tre gli appuntamenti in programma al Maschio Angioino nella settimana dal 13 al 19 settembre 2021.

Giovedì 16 settembre alle ore 21:00 in scena “Fimmine” di Astràgali Teatro di Anna Cinzia Villani e Fabio Tolledi. Lo spettacolo nasce da una lunga ricerca sui canti popolari salentini condotta dalla cantante Anna Cinzia Villani, in particolare su canti di donne e che parlano delle donne: canti di lavoro e d’amore, canti di nostalgia, canti di lotta e desiderio. Voci di donne che cantano la parola con grazia, coraggio e ironia e attraversano, cambiando, i tempi. In scena Anna Cinzia Villani, Roberta Quarta, Simonetta Rotundo e Fabio Tolledi.

Venerdì 17 settembre alle ore 21:00 sarà la volta di “Via D’ Amelio 19, cronaca di una morte annunciata” (già sold out) sull'attentato al giudice antimafia Paolo Borsellino e agli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Lo spettacolo, prodotto da Arteteca, non vuole solo ripercorrere i fatti tristemente noti ma propone una riflessione di come quel che accade intorno a noi ci riguarda da vicino, e di come una semplice notizia, ascoltata distrattamente in un pomeriggio d’estate d’un giorno qualunque, può cambiarci la vita. La regìa è di Ciro Pellegrino, che ha curato anche le musiche, mentre gli interpreti saranno Sergio Savastano, Maria Claudia Pesapane e lo stesso Ciro Pellegrino.

Sabato 18 settembre alle ore 20:00 con replica alle ore 21:00, invece, ci sarà lo spettacolo “Pulcinella al Maschio Angioino, a cura della Compagnia dei Burattini del maestro Adriano Ferraiolo. La famiglia Ferraiolo, da sei generazioni, trasmette cultura attraverso la magica arte dei burattini. Uno spettacolo teatrale ideato esclusivamente per la location del Maschio Angioino, protagonisti Pulcinella & Felice Sciosciammocca, maschere famose nel mondo, coppia per eccellenza del teatro di figura e che narra la storia, i colori e i profumi degli antichi borghi e dei vicoli della città di Napoli. Dopo ogni spettacolo il maestro Ferraiolo terrà un incontro - laboratorio per illustrare ai partecipanti le differenze tra Pupi, Marionette e Burattini.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti con obbligo di prenotazione. L'ingresso al pubblico è limitato in base alle vigenti normative sanitarie anti-covid.

Per la prenotazione degli spettacoli al Maschio Angioino è possibile inviare una e- mail a prenotazioni@gabbianellaclub.it indicando nome dello spettacolo, nome, cognome, data di nascita del/i partecipante/i e numero di telefono del/i partecipante/i. Arriverà una mail di conferma entro 48 ore. In caso di "Sold out" di uno spettacolo non si riceverà più risposta. Sui canali ufficiali saranno comunicati progressivamente i Sold out. ​L’intero programma è consultabile sul sito www.comune.napoli.it, sulle pagine facebook del comune di Napoli.