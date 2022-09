“Ritorniamo a Ridere” al Teatro dei Sacri Cuori di Secondigliano

“Ritorniamo a Ridere”, è il titolo dello spettacolo esilarante andato in scena il 17 settembre al Teatro dei Sacri Cuori di Secondigliano, con gli attori Giampietro Ianneo e Giovanni Caso.

Dopo l'introduzione di padre Luigi Emmaus Arena, è andato in scena il lavoro teatrale nel quale gli attori hanno provocato l'ilarità del pubblico dando vita a vari personaggi in diversi siparietti comici coinvolgendo anche gli spettatori in diversi momenti dello show. Lo spettacolo ha mostrato l'abilità dei protagonisti che oltre a far ridere il pubblico hanno dimostrato la loro bravura anche nel canto, nella musica, nella declinazione di testi e poesie. Commovente la scena drammatica che ha chiuso la spettacolo che ha raccontato i risvolti tragici della guerra. Le due ore della rappresentazione sono volate sottolineate dal grande applauso finale.