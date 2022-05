Teatro San Carlo, Romeo e Giulietta di Prokof'ev in scena dal 22 al 28 maggio

Torna in scena al Teatro di San Carlo dal 22 al 28 maggio Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev nella celebre coreografia di Kenneth MacMillan. Romeo e Giulietta è il terzo titolo di danza in cartellone per la stagione 2021-2022 che vedrà protagonista il Balletto del Teatro di San Carlo diretto da Clotilde Vayer.

APPROFONDIMENTI LO SPETTACOLO «Hypàte» di Aniello Mallardo porta la filosofa... LA RASSEGNA Teatro Cerca Casa, in scena due spettacoli tra Caserta e Napoli LO SPETTACOLO Al Trianon Viviani «Captivo»: il teatro canzone di...

Il capolavoro di Sergej Prokof’ev (autore anche del libretto con Sergej Radlov e Adrian Pëtrovskij) dall’omonima tragedia di William Shakespeare, sarà diretto da Vello Pähn, sul podio dell’Orchestra del Massimo napoletano. La produzione è del Birmingham Royal Ballet con scene e costumi di Paul Andrews. Nei ruoli dei due sfortunati amanti di Verona si alternano Luisa Ieluzzi e Alessandro Staiano (22 maggio ore 19 e 26 maggio ore 18) Anna Chiara Amirante e Stanislao Capissi (24 maggio ore 20 e 27 maggio ore 20), Claudia D’Antonio e Danilo Notaro (25 maggio ore 18 e 28 maggio ore 19).

Kenneth MacMillan, tra i massimi maestri della scena britannica del secondo ’900, ha rivoluzionato la danza classica potenziando quel linguaggio espressivo con le risorse del teatro contemporaneo. La sua versione di Romeo e Giulietta, realizzata nel 1965 a Londra per Rudol’f Nureev e Margot Fonteyn che nello stesso anno la eseguirono anche al San Carlo, è diventata da allora un classico mondiale. A riprendere la coreografia di MacMillan al Teatro di San Carlo è Julie Lincoln insieme a Robert Twesley. Dal programma di sala di Romeo e Giulietta di Roberta Albano