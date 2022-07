Rondinella e Cingotti per un «In...Canto» a Ischia

Francesca Rondinella e Giosi Cincotti con le coreografe e danzatrici Sabrina D'Aguanno e Sonia Di Gennaro in scena in piazza Santa Restituta a Lacco Ameno venerdì 22 luglio alle 21.30 per la IV edizione della rassegna Incontri Mediterranei. Lo spettacolo In Canto, suoni e suggestioni dal Sud, a ingresso libero, racconterà momenti della storia meridionale segnata dai cambiamenti che trasformarono il nostro Sud.

Dai suoni di una terra incontaminata comincia un viaggio al femminile nella terra “Madre”: dall’entroterra contadino al brigantaggio, all’alluvione migratoria verso l’America del Sud, dove il Carnevale riaccende nei cuori echi della Piedigrotta e il richiamo verso le origini incalza, riportando nel cuore lingue madri e voglia di riscatto - là - dove tutto ebbe inizio. Atmosfere del nostro Sud, evocate e incarnate nella danza, per un racconto che intreccia la parola al canto.

Francesca Rondinella, si fa cantattrice sui testi di Viviani, Ortese, De Luca, Belli, Daniele, Solanas, Bennato, Alfio Antico, Alma Megretta, Homero Manzi. Le danzatrici Sabrina D’Aguanno e Sonia Di Gennaro danno corpo e movimento alle emozioni della narrazione su musiche arrangiate da Giosi Cincotti, arricchite da sue composizioni originali con le linee coreografiche di Akerusia Danza e il coordinamento artistico di Elena D’Aguanno.

Lo spettacolo è presentato dalle compagnie Akerusia Danza e ‘A luna & ‘o sole con la co-produzione artistica di Antego.