Napoli, in Sala Assoli «Ricino»: spettacolo sulla persecuzione degli omosessuali scritto da Marrazzo e Mocciola

Dopo le proiezioni dei film “Prossimo tuo – Hotel Milano e Sogno il mondo il venerdì”, in Sala Assoli prosegue il percorso nell’immaginario artistico di Marrazzo con “Ricino”, spettacolo teatrale in scena da venerdì 10 a domenica 12 maggio (venerdì e sabato ore 20:30 e domenica ore 18:00).

Dedicato alla crudele persecuzione subita dalla popolazione omosessuale, in Italia, alla fine degli anni ’30, il lavoro teatrale, scritto a quattro mani con Antonio Mocciola, è interpretato da Antonio D’Avino, Diego Sommaripa e Vincenzo Coppola, diretti dallo stesso Marrazzo.

Costo del biglietto 18 euro (ridotto 14 euro). Per i possessori del biglietto di uno dei due film, il costo del biglietto dello spettacolo è di 10 euro. Info e prenotazioni: 345 467 9142 – assoli@casadelcontemporaneo.it

Lo spettacolo “Ricino” racconta che in assenza di leggi punitive, centinaia di “invertiti”, come erano chiamati, venivano allontanati per anni dalla vita sociale, essendo ritenuti “infettivi”. Nel grande affresco di un dramma di portata epocale, Pasquale Marrazzo e Antonio Mocciola scelgono una traccia quotidiana, spicciola, persino familiare. Da questi piccoli dolori e dai troppi non detti nacque la repressione, autorizzata dal clero silente e da una società poco coesa. Eppure, isolandoli, il Fascismo ha paradossalmente fatto sì che si creasse una coscienza di genere che prima nessuno aveva osato soltanto pensare.