Teatro San Carlo, Il talento di Alexandra Dovgan assieme all'Orchestra del Teatro

Nata nel 2007, Alexandra Dovgan torna al Teatro di San Carlo dopo la partecipazione al Festival pianistico dello scorso anno. La giovane pianista è vincitrice di cinque concorsi internazionali, tra questi il Concorso Internazionale Vladimir Krainev a Mosca, il Concorso Internazionale “Astana Piano Passion” e il Concorso internazionale Televisivo per Giovani Musicisti “Nutcracker”. Nel maggio del 2018, non ancora undicenne ha vinto il Grand Prix del II° Concorso Internazionale per Giovani Pianisti "Grand Piano Competition" di Mosca.

Alexandra Dovgan e l’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Dan Ettinger, porteranno in scena il «Concerto per pianoforte e orchestra n. 2» di Fryderyk Chopin. Una delle opere giovanili più importanti e conosciute dell'artista influenzata dallo stile cosiddetto «Biedermeier» ovvero uno stile molto melodico e cantabile in cui esecutori esperti trovassero occasione per esibire le loro doti virtuosistiche.

Nella seconda parte del concerto sarà eseguita la Sinfonia n. 9 in mi minore «Dal nuovo mondo» Antonín Dvořák, l'ultima e sicuramente più famosa sinfonia del compositore ceco, scritta tra il 1892 e il 1893.