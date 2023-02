San Carlo, il maestro Dan Ettinger dirige il pianista prodigio 22enne Alexander Malofeev

Tra post-romanticismo russo e atmosfere orientali e arabeggianti. Il direttore Dan Ettinger e il pianista Alexander Malofeev sono i protagonisti del prossimo appuntamento della Stagione di Concerti del Teatro di San Carlo, in calendario martedì 14 febbraio alle ore 19 al Politeama e già completamente sold out. Dopo il successo della Sinfonia n. 9 di Ludwig van Bethoveen, il direttore musicale Ettinger torna sul podio dell’Orchestra del San Carlo per dirigere il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in do minore, Op. 18 di Sergej Rachmaninov e Sheherazade Op. 35 di Nikolaj Rimskij-Korsakov (con la partecipazione come violino solista di Gabriele Pieranunzi).

Alexander Malofeev, classe 2001 è considerato nuovo prodigio del panorama pianistico, è salito alla ribalta internazionale nel 2014, ottenendo a soli tredici anni il Primo Premio al Concorso Caikovskij per Giovani Musicisti. Pianista di rango è ha vinto numerosi premi internazionali per la sua eccezionale abilità e il suo virtuosismo al pianoforte. I progetti più importanti di Malofeev includono una tournée in Asia con la Lucerne Festival Orchestra diretta da Riccardo Chailly ed esibizioni con l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e Mikhail Pletnev, nel Regno Unito con la Bournemouth Symphony Orchestra e Kirill Karabits, in Italia con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e Fabio Luisi. Il 2022 lo ha visto debuttare in manifestazioni fra cui il Festival di Verbier, il Ravinia Festival, l’Aspen Music Festival con Vasily Petrenko e il Tanglewood Music Festival con Michael Tilson Thomas. Future apparizioni includono il ritorno alla Bournemouth Symphony per una «residenza» di più concerti, esibizioni al Concertgebouw di Amsterdam, alla Davies Symphony Hall di San Francisco e alla Isarphilharmonie di Monaco.

Il programma si apre con il Concerto n. 2 in do minore per pianoforte e orchestra, op.18 di Sergej Rachmaninov, il più celebre tra i cinque composti dall'autore. Dedicato al terapeuta Nicolai Dahl, fu presentato a Mosca il 9 novembre 1901 con l'autore al pianoforte e Alexander Ziloti alla direzione. È la prima opera matura di Rachmaninov, ricca di pathos post romantico e capace di coniugare virtuosismo ed espressività. A seguire Sheherazade, Suite sinfonica op. 35 di Nikolaj Rimskij-Korsakov, tra le pagine più significative e brillanti del compositore russo. Composta nell'estate del 1888 ed eseguita per la prima nello stesso anno al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, è strutturata in quattro movimenti: Il mare e la nave di Sinbad; Il racconto del principe Kalender; Il principe e la principessa; Festa a Baghdad. Gli episodi, tutti tratti da «Le mille e una notte», appaiono senza alcun legame tra loro. Più che raccontare le vicende narrate nella sterminata raccolta di fiabe arabe, Korsakov mira a evocare nella mente dell'ascoltatore le atmosfere fantastiche del mondo orientale.