San Domenico Maggiore: Moni Ovadia in scena con «Lectura Dantis – canto XXVI dell’Inferno»

Venerdi 21 Gennaio 2022 alle ore 19:00 presso sala refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore di Napoli, Moni Ovadia tornerà in scena con Lectura Dantis – canto XXVI dell’Inferno.

Moni Ovadia, grande intellettuale contemporaneo che ha sempre avuto come filo conduttore dei suoi spettacoli, e della sua vastissima produzione discografica e libraria, la tradizione composita e sfaccettata. Il "vagabondaggio culturale e reale" proprio del popolo ebraico, e della figura dell’esiliato in genere, si confronta con il canto XXVI dell’inferno dantesco in cui emerge la figura di Ulisse. Un Ulisse che nella “Divina Commedia” chiama i compagni "fratelli" e li incita ad interrogarsi sul senso della vita e a non privarsi nell'ultima parte dell'esistenza della possibilità di continuare a conoscere.

La lectura Dantis - lettura ad alta voce, o declamazione pubblica, delle opere di Dante Alighieri - è una grande lezione di consapevolezza e un richiamo a quei valori che distinguono gli esseri umani dalle bestie. L'evento è organizzato dalla Fullheads srls nell'ambito degli eventi culturali di gennaio 2022 promossi dal comune di Napoli con il contributo della Città Metropolitana di Napoli - Questa iniziativa è contro il “sistema” della camorra.