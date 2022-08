Sant'Agata sui Due Golfi, Maurizio Casagrande in piazza con «A tu per tre»

Maurizio Casagrande a Massa Lubrense nella piazza di Sant' Agata nell'ambito della rassegna "Omaggio alla bellezza", organizzata dall'Assessorato al turismo del Comune di Massa Lubrense.

L’evento si svolgerà venerdì alle ore 21, presso la Piazza di Sant’Agata.



“In un periodo di grande difficoltà per le restrizioni e le incertezze dovute alla pandemia che ci ha colpiti così duramente, ho preferito scrivere ed allestire uno spettacolo agile e leggero che mi permettesse di girare con facilità e di poter mantenere bassi i costi per sostenere i teatri che hanno importanti difficoltà economiche, ma senza per questo rinunciare allo stile ed alla qualità che da sempre mi hanno dato la possibilità di costruire un rapporto di fiducia con il pubblico che mi segue da anni”.

È così che Maurizio Casagrande, attore conosciutissimo dal grande pubblico e Premio Internazionale della comicità Charlot nel 2007,presenta il suo ultimo ed imperdibile lavoro.

"Si tratta di uno spettacolo che, in maniera semplice, confidenziale e di grande presa sul pubblico, regalerà a massesi ed ai numerosi turisti una serata all’insegna della leggerezza"commenta l'assessore su turismo Giovanna Staiano.

Ingrediente dello spettacolo un “triangolo” pericoloso, composto da due donne ed un uomo che porterà le prime a coalizzarsi contro il secondo, mettendolo in netta minoranza.

Gli spettatori avranno la sensazione di sbirciare nella vita dell’attore e di entrare in contatto con i momenti salienti della sua brillante carriera.

Per l'evento la Piazza di S. Agata resterà chiusa al traffico. L’ingresso sarà libero, fino ad esaurimento posti.