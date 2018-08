Sapori mediterranei e spettacolo, a Forio con due grandi chef e l'Uomo Orchestra

Mercoledì 29 Agosto 2018, 18:09

La cucina ischitana da grand gourmet incontra la musica e lo spettacolo, in un evento unico con la partecipazione degli chef Margherita Mattera e Raffaele Di Scala ed il musicista Michele Roscica, conosciuto al grande pubblico anche internazionale come “L’Uomo Orchestra”. L’evento è quello che si svolge domani sera, 30 agosto a Forio, alla cantina enogastronomica scavata nella roccia vulcanica “Terre e Sapori” ed è organizzato con la collaborazione del brand Eccellenze Campane e di Rocco Buongiorno. Roscica, musicista napoletano e cantante blues, è dal 1994 che si è dedicato all'arte del raccontare da cantastorie e per le strade d'Italia e d'Europa porta le guarattelle (Pulcinella). Ha lavorato con artisti quali Beppe Barra, Nino D’Angelo, Angela Pagano. Ha partecipato a molti festival nazionali ed internazionali ed ha lavorato anche con il regista Franco Zeffirelli. Attraverso l’affiliazione con il marchio Eccellenze Italiane i due ristoranti Terra e Sapori (che fra i suoi clienti illustri ha anche la Cancelliera tedesca Angela Merkel) di Forio d’Ischia e l’Osteria la Tana del Coniglio che sempre da Ischia negli ultimi anni si è trasferita con tutto il suo staff ad Arzano, hanno creato una sinergia lavorativa che è durata tutto il mese di Agosto e che domani sera culminerà in questa straordinaria cena spettacolo, che ha l’obbiettivo di promuovere le eccellenza enogastronomiche della cucina ischitana, che da sempre viene esportata ben aldilà dei suoi confini. Verranno dunque proposti piatti tipici preparati dai due chef Margherita Mattera e Raffaele Di Scala.