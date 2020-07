«Scarpetta jr, il modernista», parola di Savoia & Luconi

La prima cosa che Gigi Savoia sottolinea, nel presentare «'O tuono e marzo» che va in scena da stasera a sabato alle 21 al Maschio Angioino per «Scena aperta», la rassegna del Teatro Stabile, è la coincidenza: «Proprio a marzo è arrivata come un fulmine a ciel sereno la pandemia, ironico riprendere a lavorare con uno spettacolo che ha un titolo del genere».



Così i commenti dell'attore, 65 anni, vanno naturalmente sulla quarantena, la ripresa e gli effetti di entrambe sul mondo del teatro: «Oggi viviamo una liberazione. Dovevamo metterlo in scena ad aprile al San Ferdinando, per due settimane. Queste tre date rappresentano un tentativo di non sciupare il lavoro prodotto». Su come sia recitare in epoca di distanziamento fisico la risposta è sorprendente: «In realtà noi attori siamo stimolati dai limiti quando ci vengono imposti. Riusciamo a inventarci soluzioni creative insospettabili. Venendo meno gli abbracci previsti dal copione, ad esempio, creiamo situazioni comiche che sono migliori dell'originale». Mentre, dice, il problema è per gli spettatori: «Loro sì che vengono penalizzati. Si va a teatro per ammirare lo spettacolo ma anche per vedersi con gli amici, fare due pettegolezzi e andare al bar insieme. Questo è diventato più complesso. Solo una cosa, forse, possiamo salvare dei momenti fuori scena: il rito dei colleghi che dopo lo spettacolo devono, e sottolineo devono, venire a fare i complimenti pure quando non vorrebbero. Non c'è da scandalizzarsi, in fondo siamo ipocrites. Ecco, adesso fuori al teatro rimane solo chi davvero vuole farli».



Regia e scene di Massimo Luconi, Savoia recita con Tonino Taiuti, Carmine Borrino, Anna Carla Broegg, Carlo Caracciolo, Antonello Cossia e Gino De Luca. Ha il ruolo di Turillo Scarola: «Un servo furbo, erede di Pulcinella, che il pubblico ama molto ricordando l'interpretazione che ne diede Eduardo in una celebre versione televisiva. Intorno a lui girano diversi caratteri comici, è uno spettacolo corale, dunque sarà ancora più difficile e suggestivo rispettare il distanziamento. Voglio ribadire l'emozione di recitare accanto a un maestro come Taiuti, grande punto di riferimento per chi fa questo mestiere».



La commedia di Vincenzo Scarpetta, un classico del teatro napoletano, propone la vicenda di Sofia, sorella di don Saverio, che confessa al fratello di essere stata vittima di un abuso di uno sconosciuto mentre si riposava in un albergo, a Roma. Dopo lo scoppio di un pauroso temporale, uscita dalla sua camera per trovare rifugio in quella del fratello, era entrata per sbaglio nella camera dello sconosciuto; dall'incontro sarebbe nato Felice Sciosciammocca.



«La produzione di Vincenzo, a differenza di quella del padre Eduardo, è più aperta a un clima lascivo, indugia su aspetti che Scarpetta senior non avrebbe affrontato. Ed è al contempo più nazionale, meno legata agli aspetti classici della commedia partenopea. Perciò è stata scelta da un regista come Luconi, toscano» dice Savoia. Taiuti ha il ruolo di don Saverio: «Un anziano che non disdegna di corteggiare le ragazzine, così come Sofia è una zitella per modo di dire, che fa capire di avere avuto un passato più vivace, coperto dalla scusa del tuono». © RIPRODUZIONE RISERVATA