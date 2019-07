“Serate in cortile”, quattro appuntamenti a Palazzo Vallelonga

Mercoledì 10 Luglio 2019, 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 10 al 17 luglio Palazzo Vallelonga, sede storica della BCP a Torre del Greco, farà da suggestivo scenario a “Serate in cortile”. Un programma, con la direzione artistica de la Bazzarra, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, che in quattro serate mette in mostra alcuni gioielli della produzione musicale e letteraria della nostra terra.Ad aprire la rassegna, mercoledì 10 luglio (ore 19.00), sarà Maurizio De Giovanni che presenta “Il pianto dell’alba”, che si preannuncia come l’ultima indagine del commissario Ricciardi.Si prosegue giovedì 11 luglio (ore 20.30) con “Il canto del Sud”, un concerto dove la chitarra classica di Pino De Vittorio e la straordinaria voce di Fiorenza Calogero celebrano i canti popolari del meridione.Lunedì 15 luglio (ore 20.30) sarà di scena il jazz reinterpretato dalla magia della voce di Emilia Zamuner e il talento indiscusso di Massimo Moriconi.Serata finale mercoledì 17 luglio (ore 20.30) con PietrArsa, la scelta solare del musicista Mimmo Maglionico.«Questa rassegna - afferma il presidente BCP Mauro Ascione - rappresenta per la Banca di Credito Popolare un momento di condivisione del patrimonio artistico e culturale con il territorio e le persone a cui siamo legati da radici comuni. L’idea è quella di rendere Palazzo Vallelonga contenitore culturale per dare un contributo concreto alla crescita del nostro territorio. E’ il simbolo di un mondo bancario che opera insieme e in sintonia con la comunità, a conferma della profonda simbiosi della Banca con la propria area di appartenenza».