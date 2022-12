Sette giorni di «Viaggi temporali» con il cinema di Tam Tam Digifest

Sette giorni di proiezioni per la rassegna di cinema Tam Tam Digifest, tema di questa edizione: “Viaggi temporali – le fabbriche dei nuovi futuri”. Fino al 18 dicembre si viaggerà nel tempo nelle sale del Teatro Civico 14 di Caserta, dell’Art Garage di Pozzuoli, del Coffee Brecht di Napoli e del Piccolo Teatro del Giullare di Salerno grazie alla selezione di film della rassegna diretta da Giulio Gargia, in collaborazione con Compagnia del Giullare, Associazione Articolo 21, Associazione Gea, e con il contributo della Film Commission Regione Campania e dell’assessorato Turismo e Spettacolo della Regione Campania.

Il “viaggio nel tempo” è uno dei grandi classici del cinema, emerge in continuazione dai grandi blockbuster hollywoodiani come “Ritorno al futuro” a “Terminator”, da “X Men” a “Star Trek”, fino al recentissimo “Edge of Tomorrow” che declina in un wargame infinito il loop temporale di “Ricomincio da capo”, altro classico spesso citato e da noi replicato in versione nostrana con “È già ieri” di Antonio Albanese.

La rassegna vuole porre l’attenzione sul “sentiment” che si sta facendo strada nella vita di tutti i giorni: la percezione sociale che vede il presente come una minaccia, oppresso da pandemie, nuove guerre, crisi economiche e rapido degrado dell’ambiente, e si rifugia perciò in soluzioni che prevedono un “altro tempo”.

Ormai il mondo presenta un “errore di sistema” che non può essere risolto qui ed ora, ma solo altrove e fuori dal presente. Per questo oggi si pensa alla narrazione dei viaggi nel tempo come ad una “fabbrica di nuovi futuri”, una direzione che aiuti a superare gli ostacoli di un presente che sembra ormai compromesso.