SORRENTO - Parte questa sera, alle ore 21.30, in località Casarlano, con “DonnaMadonna. Concerto Mediterraneo” Fiorenza Calogero, la rassegna "Teatro fuori le mura", organizzata dal Comune di Sorrento con la direzione artistica di Marco Palmieri.

L'iniziativa proseguirà il 25 agosto, sempre alle 21.30 a Priora, con il concerto di Federico Salvatore, mentre il 29 agosto, alle ore 21, sarà la volta dello show di Lino D'Angiò. L'1 settembre il cartellone propone, alle ore 21, al Capo di Sorrento, Marco Palmieri e Thayla Orefice in

"Animante tutto ciò che ha anima!".

"La rassegna propone spettacoli in tutte le frazioni di Sorrento - spiega il sindaco, Massimo Coppola - Un modo per valorizzare le bellezze e le attrazioni delle varie zone della nostra città e per permettere a tutti i cittadini di godere di momenti di intrattenimento".

L'accesso a tutti gli spettacoli è gratuito ma su prenotazione fino ad esaurimento posti, previa presentazione del green pass, rispettando le normative Covid-19. Per gli spettacoli di Fiorenza Calogero e Lino D'Angiò prenotazione al numero 3331254799. Per gli spettacoli di Federico Salvatore e Marco Palmieri con Thayla Orefice, prenotazione al numero 3388889006.