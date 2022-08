Sorrento, al Chiostro di San Francesco, Michele Placido porta in scena «Il sosia»

SORRENTO - Questa sera al Chiostro di San Francesco, alle ore 21.15, nell’ambito della rassegna “Sorrento Classica” giunta alla sua XV edizione, con la direzione artistica di Paolo Scibilia, promossa dal Comune di Sorrento e organizzata dalla S.C.S. Società Concerti Sorrento, sarà messa in scena l’opera “Il Sosia” di Stefano Valanzuolo, con Michele Placido, voce recitante e il duo pianistico Marco Schiavo & Sergio Marchegiani.

“Il Sosia -Vita pubblica e privata di Franz Schubert, musicista” è un’opera nata dalla penna di Stefano Valanzuolo, critico musicale, giornalista ed ex direttore generale del Ravello Festival, che vuole essere un'indagine, in forma di racconto romantico, su un genio della musica, nella cui vicenda la dimensione intima e quella artistica si intrecciano in modo affascinante, un artista morto a trentun anni, che ha lasciato un grandissimo numero di composizioni. Chiamato a interpretare il testo di Valanzuolo sul genio musicale di Vienna uno degli attori più amati dal pubblico italiano e non solo, Michele Placido.

L’ex Commissario Cattani, questo il nome del personaggio che gli ha regalato fama internazionale, reduce dal successo a tetro nei mesi scorsi con "La bottega del caffè" di Carlo Goldoni, di cui firmava anche la regia, alle prese in questi giorni con il progetto cinematografico “L'ombra di Caravaggio”, riesce a calarsi nei panni di Schubert con tale maestria da restituirci un’immagine vivida e emozionante del padre dei seicento brani liederistici più intensi della storia della letteratura musicale. Accanto all’attore e regista pugliese un duo pianistico a quattro mani straordinario Marco Schiavo & Sergio Marchegiani, apprezzato dal pubblico e dalla critica internazionale per lo stile personalissimo e la naturalezza del discorso musicale. I due pianisti, che hanno tenuto centinaia di concerti in tutto il mondo, suonando nelle sale più prestigiose: Sala Grande della Carnegie Hall a New York, Sala Grande della Philharmonie e del Konzerthaus a Berlino, Sala d’Oro del Musikverein e Sala Grande del Konzerthaus a Vienna etc., eseguiranno di Franz Schubert: Fantasia in Fa minore D 940, le Variazioni su un Tema Francese D 624, l’Andante in La minore D 968, i Quattro Ländler D 814 e infine La Grande Marcia Militare in Mi magg.