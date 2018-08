Sorrento Incontra porta in scena «Passione» nella villa comunale

Venerdì 17 Agosto 2018, 14:23

SORRENTO - Domenica, alle ore 21.15, nella villa comunale di Sorrento, andrà in scena Passione, uno spettacolo prodotto dal Centro di produzione multidisciplinare “Teatro Comunale Tasso”. Programmata per domani, lo spettacolo è stato rinviato al giorno seguente, in osservanza del lutto nazionale proclamato per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova.L’opera, presentata a New York e a Tirana e liberamente tratta dall’omonimo film di John Turturro, è un viaggio visivo, emozionale e musicale nel mondo partenopeo, che trae spunto dalle storie di donne e dalle loro vicende nell’immediato dopoguerra e vuole sottolineare quanto la multiculturalità sia una ricchezza, soprattutto quando riesce a generare forme artistiche uniche. Interprete principale sarà l’étoile internazionale Emanuela Bianchini, accompagnata dai solisti della Mspd e, come ospite musicale, il cantautore Francesco Di Bella. I testi dello spettacolo sono curati da Antonino Giammarino, i costumi da Giuseppe Tramontano e la regia e le coreografie da Mvula Sungani, che firma anche la direzione artica di Sorrento Incontra, il calendario di appuntamenti promosso dal Comune di Sorrento in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la Federalberghi Penisola Sorrentina, ed organizzata da Arealive e PdArtmedia.La rassegna è il contenitore unico degli eventi sostenuti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Cuomo, in partnership con importanti istituzioni nazionali ed internazionali come la fondazione Ilica, il Calandra Italian American Institute, La City University of New York e la Campania Music Commission.