Sorrento, Museo Correale ospita la rassegna di spettacoli «Teatro in scena»

Il teatro è di scena al Museo Correale, che quest’anno celebra i suoi 100 anni dall’apertura con un calendario eventi ricco di sorprese, in cui protagonista sarà anche il teatro. Tra gli appuntamenti dedicati a questo filone, la rassegna dal titolo “In Scena al Museo” prodotto da “In scena s.r.l.” con la direzione artistica di Carmela Somma.

Si inizia Domenica 12 Maggio con Isa Danieli e Patrizio Trampetti in “Un falso incidente”, che racconta la storia di un uomo che ha costruito attorno a sé un mondo popolato di rimpianti, ma che grazie all’aiuto di una persona cara, impersonata dalla grande attrice Isa Danieli, acquisirà una luce tutta nuova. Si continua poi Domenica 26 Maggio con il concerto-tributo di Gianni Lamagna al cantautore Aniello Califano e il 31 Maggio con Gea Martire in “Della storia di G.G.”, un racconto in cui due personalità, l’una fragile e l’altra famme fatale, che vivono nella stessa persona in una girandola schizofrenica dalle note grottesche e divertenti.

A Giugno, Venerdì 7, sarà la volta del “Cyrano detto ‘o Bergerac” di e con Adriano Falivene, il capolavoro di Rostand tradotto dal francese al napoletano, che racconta la storia di Ciro Ercole Savignano detto Cyrano: sognatore, ribelle e spadaccino. Mentre il 23 Giugno Massimo Andrei in “Il fuoco nella fossa – io canto, tu canti e canta pur’essa”.

Infine, ultimi due appuntamenti a luglio: Il 7 luglio con “All’apparir del vero” dai dialoghi di Giacomo Leopardi e “Tre. Le sorelle Prozorov”, liberamente tratto da “Tre sorelle” di Anton Cechov in scena al Museo Correale il 26 luglio.

Tutti gli spettacoli della rassegna “In Scena al Museo” si terranno alle ore 20:00 all’interno del Museo Correale di Sorrento, alcuni con ingresso gratuito e altri a pagamento. L’ingresso degli spettacoli a pagamento è acquistabile online tramite la piattaforma Etes oppure direttamente alla biglietteria del Museo Correale.