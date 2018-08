Mercoledì 22 Agosto 2018, 14:38

SORRENTO - Proseguono a Villa Fiorentino gli eventi della terza edizione di Summertime, il contenitore di eventi estivi ospitati nella splendida dimora del nuovo corso Italia di Sorrento. Venerdì prossimo, alle ore 21:30, è la volta di Gea Martire con lo spettacolo «Poche storie».Si tratta di una lettura da parte della nota attrice di cinema e teatro di brani tratti da Roberto De Simone, Manlio Santanelli, Annibale Ruccello e Massimiliano Palmese accompagnata dal maestro Lello Ferraro, voce e chitarra. L'evento ha un biglietto del costo di 15 euro. Prevendite presso Villa Fiorentino e Libreria Tasso a Sorrento.Domenica prossima, invece, era in programma lo spettacolo dal titolo «Musical Story» con Marco Palmieri, Per sopraggiunti concomitanti impegni dell'artista lo show è stato annullato. L'attore, però, sarà in scena sempre a Villa Fiorentino il 7 settembre con lo spettacolo «Stasera vi racconto...» di e con Marco Palmieri.