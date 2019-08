Sorrento, a Villa Fiorentino teatro e musica con Nando Varriale e Concetta De Luisa

Martedì 27 Agosto 2019, 14:28

SORRENTO - Ancora eventi nel cartellone degli spettacoli a Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento che domina il nuovo corso Italia. Giovedì alle ore 21 riate sotto l’ombrellone è un divertente spettacolo con protagonista Nando Varriale e la partecipazione di Marco Palmieri, accompagnati dalla suadente voce di Miriam Rigione. Il cabarettista napoletano (premio Charlot) cerca di esorcizzare, attraverso l’ironia, le problematiche che attanagliano il mestiere del comico nei suoi rapporti con la famiglia, la società, gli amici, la televisione, gli impresari. Durante lo spettacolo non risparmia battute sull’attualità e su tutte le contraddizioni della società di oggi, oltre ad un piccolo siparietto dedicato alla poesia “seriosa” perché secondo l’attore non c’è un comico umorista che non celi un pizzico di malinconia.Venerdì, sempre alle ore 21, musica live con Concetta De Luisa in Libera di fare sogni. Cantante e cantautrice, con una passione, quella per la musica e per il canto, che la accompagna sin da bambina. Ora presenta un progetto dal titolo Liberi di fare sogni - come canta Gragnaniello in una delle sue composizioni - un viaggio attraverso i testi e le musiche dei più grandi autori del territorio partenopeo e la storia delle nostre tradizioni, il tutto filtrato attraverso la sua sensibilità artistica.