Sorrento, a Villa Fiorentino «Teatro in pillole»

Martedì 4 Settembre 2018, 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Nell’ambito del cartellone 2018 della rassegna «Summertime» promossa dalla Fondazione Sorrento, in collaborazione con il Comune, mercoledì alle ore 21, a Villa Fiorentino, Stefania Russo e Carlo Alfaro presentano «Teatro in pillole», format teatrale ideato da Stefania Russo, un successo a Napoli da 4 anni, per la prima volta proposto al pubblico della Penisola sorrentina. «Teatro in pillole» consiste, come dice il nome, nell’esibizione degli attori in piccoli atti teatrali, pillole di talento e recitazione, della durata massimo di dieci minuti ciascuno, in gara tra loro. Alla fine il pubblico sarà invitato a decretare un vincitore in base al suo voto, mentre un giurato, personaggio affermato del mondo dello spettacolo, deciderà il voto tecnico. Stefania Russo, una laurea in Lettere con indirizzo musica e spettacolo, instancabile organizzatrice di eventi di successo, sta spopolando a Napoli con questo format, che a cadenza mensile, da ottobre a giugno, richiama artisti e spettatori in location sempre diverse, fino alla finalissima di luglio, con la super-sfida tra i vincitori di ciascuna puntata. Il format conta centinaia di estimatori a Napoli che seguono tutti gli appuntamenti appassionandosi alla gara tra i corti teatrali. Il contest in questi anni ha visto scendere in campo il meglio del teatro professionistico e amatoriale partenopeo. In Penisola sorrentina il format non è mai stato rappresentato: Stefania non poteva che scegliere Sorrento e Villa Fiorentino per un debutto così importante.