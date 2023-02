Spandau Ballet, c'è Steve Norman a Napoli per il compleanno di Pasquale Cerza

Steve Norman, il leggendario sax degli Spandau Ballet, torna a Napoli. Il sassofonista sarà in città il prossimo 25 febbraio con la compagna e manager Sabrina Winter sia per ufficializzare la sua presenza, a giugno, alla diciannovesima edizione del Premio Malafemmena, organizzato dalla B&G Art Event Communication Srl e patrocinato dal Comune di Napoli, sia per festeggiare il compleanno (al Nana Club di Bagnoli) del suo amico Pasquale Cerza noto personaggio nell’ambito musicale che lo ha riportato più volte in italia.

«Siamo entusiasti, io e Sabrina, di ritornare a Napoli, manchiamo da troppo tempo e non vediamo l'ora di riabbracciare la città e gli amici napoletani», ha dichiarato Steve. Il sassofonista britannico con Tony Hadley ha reso leggenda gli Spandau Ballet, gruppo musicale britannico icona della musica new romantic che insieme ai Duran Duran di Simon Le Bon conobbe il suo periodo di maggiore successo negli anni Ottanta.