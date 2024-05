Napoli, SpazioKörper: in scena i giovani coreografi di Anghiari Dance Hub

Dopo le prime serate del mese di aprile, SpazioKörper ospiterà i giovani coreografi di Anghiari Dance Hub (KörpermeetsAnghiariDanceHub), progetto diretto da Gerarda Ventura con cui Körper, Centro Nazionale di Produzione della Danza collabora da diversi anni. I lavori che hanno debuttato a novembre 2023 ad Anghiari (Arezzo) arricchiranno ancora una volta la programmazione 2024: l’11 maggio saranno presentati “Light leaks from a black moon – an orphic journey” di Pierandrea Rosato e “Antologia Notturna” di Massimo Monticelli.



Light leaks from a black moon – an orphic journey di Pierandrea Rosato è un tentativo di scoprirsi, uno scioglimento di situazioni dalla temporalità complessa e ingarbugliata. L’inconscio e la strutturazione del sogno vengono messe a paragone, nel tentativo di una sovrapposizione positiva, con il Teatro e il suo creare scene di realtà fittizia.

La performance appare come un viaggio dentro alla dimensione teatrale, arsenale di apparizioni, luogo di incubi e sogni, ma porta con sé un mondo inconscio che appare in un contesto di allerta e intimità, evocato da una curiosità umana e tecnica. (sabato 11 maggio, ore 18:00).

Massimo Monticelli presenta invece Antologia notturna, una raccolta di poesie in movimento.

La scena, animata da due corpi, un microfono e una loop station, si apre su un paesaggio in cui la notte fa da sfondo, lasciando emergere composizioni “coreo poetiche”, segni linguistici, enigmi sintattici e conversazioni assurde. L’incontro fra danza e poesia si manifesta e si costruisce attraverso un processo di scrittura quotidiana scandita dai tempi della luna. Il lavoro incessante sullo iato che separa significante e significato scrive così un’antologia ibrida ed erratica. Movimento, parola e suono possono trovare, in questo spazio vuoto, un fulcro di generazione poetica e poietica, rinnovata ogni volta nell’atto di voltare pagina.