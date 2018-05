Aperitivi, tour e spettacoli nel «ventre» di Napoli

Sabato 19 Maggio 2018, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2018 09:29

L'Inferno di Dante nel Museo del Sottosuolo, aperitivo e visita nelle Catacombe di San Gennaro e poi nuovi percorsi nella Galleria Borbonica, senza dimenticare i tour alle Stazioni dell'Arte della metropolitana. Sono solo alcune delle proposte culturali e turistiche che presentano questo fine settimana a napoletani e vacanzieri l'altro volto di Napoli, quello fatto di cavità in tufo recuperate e rese fruibili grazie al lavoro di associazioni e imprenditori. Il ventre di Napoli che "vive", il cuore pulsante della città che si propone con rappresentazioni, tour e persino aperitivi nel sottosuolo.Oggi sabato 19 maggio e mercoledì 23, infatti, Tappeto Volante presenta al Museo del Sottosuolo in piazza Cavour lo spettacolo "L'Inferno di Dante" (in foto), già realizzato con successo nelle grotte di Castelcivita e in altri siti campani. Info: 081.8631581. Le Catacombe di San Gennaro a Capodimonte, invece, propongono sembre oggi l'AperiVisita serale alle 20 e alle 21 con degustazione di specialità gastronomiche del Rione Sanità. Info: 081.7443714. La Galleria Borbonica in via Morelli, invece, accanto ai percorsi standard, avventura e via delle memorie, ha riattivato il percorso speleo light (sabato, domenica e festivi alle ore 11 e 16), per esplorare i cunicoli dell'antico acquedotto con tanto di torcia ed elmetto. Info 081.7645808.Domani, domenica 20 maggio, l'Anm organizza uno speciale Metro Art Tour alla stazione Toledo/ Montecalvario della Linea 1 metropolitana. L’itinerario di visita, a cura dei servizi educativi Metro Art, partirà dall’atrio della stazione Toledo alle ore 10 con l’approfondimento dedicato ai resti della cinta muraria e ai due grandi mosaici di William Kentridge, per proseguire attraverso i diversi livelli della stazione verso la seconda uscita in largo Montecalvario con le installazioni site-specific di Oliviero Toscani, Lawrence Weiner, Shirin Neshat, Ilya ed Emilia Kabakov, Francesco Clemente. Per partecipare alla visita è richiesta la prenotazione all’indirizzo: infoarte@anm.it.