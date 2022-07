Stabia summer dance: un campus di danza da Italia ed estero dall'8 al 10 luglio

Due giorni a ballare con nomi del panorama nazionale e internazionale. Torna lo Stabia summer dance a Castellammare. Dall'8 al 10 luglio quasi duecento ballerini da tutta Italia e dall'estero si incontreranno in punta di piedi in lezioni no stop all'hotel dei Congressi. Un campus, come spiegano Demis Autellitano e Carla Palumbo, fra gli organizzatori, con maestri di fama nazionale e internazionale come Mauro Mosconi, Kledi Kadiu, Thomas Signorelli.

Lezioni e attività ma anche un concorso durante lo stage di danza che assegnerà ai vincitori diverse borse di studio per studiare in scuole di danza prestigiose tra cui anche quelle di Los Angeles.

"Con noi ci saranno dodici professionisti che metteranno a disposizione degli allievi tutta la loro esperienza e capacità, dando vita ad un campus di danza che di anno in anno si arricchisce sempre più-raccontano Demis e Carla del centro Dimensione Danza- un evento che certamente contribuirà a fornire alla nostra città un momento culturale ed artistico importante. I nostri allievi vivranno un'esperienza unica. Senza tralasciare la possibilità di potersi aggiudicare una delle 4 prestigiose borse di studio che, al di là del valore economico, rappresentano una grande opportunità di perfezionamento presso importanti scuole di Los Angeles. Grazie a tutti coloro hanno creduto in questo evento, come i partners dell’evento, Codice della Danza e Simons Group".