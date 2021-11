In Marcia: la Compagnia Hosteria Fermento in prima assoluta a Teatro Nest sabato e domenica

Spazio alle giovani promesse al teatro Nest di Napoli che vede in scena gli attori della Compagnia Hosteria Fermento, impegnati, proprio in questi giorni, in una residenza artistica che termina il 13 e 14 novembre con lo spettacolo, in prima assoluta, “In Marcia", già vincitore del bando Over 2020/Emergenze teatrali.

In Marcia è la storia di un viaggio. Un viaggio che tre soldati compiono per camminare verso casa, ma contemporaneamente per camminare verso una maturità individuale che uno spaventoso protocollo di guerra ha lentamente lavorato per distruggere. I protagonisti della storia sono inizialmente svuotati di una responsabilità decisionale, abituati fiaccamente a seguire ordini precisi e severi. Gli imprevisti del viaggio li costringerà a prendere consapevolezza della loro condizione e a cambiare ordine di marcia. In Marcia è un’idea nata dall’osservazione della realtà odierna che ci circonda. Una realtà crudele che lascia indietro i più deboli, che finge di essere equa ma nasconde un animo malvagio. E in questa realtà, i giovani, che da sempre sono il motore della società, non si riconoscono più. Schiacciati da un lato dalla soppressione di alcuni valori che duravano da secoli, dall’altro dall’incapacità di esprimerne di nuovi.

Drammaturgia e regia sono di Marco Valerio Montesano, Michele Enrico Montesano, Francesco Pietrella. Gli interpreti sono Simone Chiacchiararelli, Marco Valerio Montesano, Michele Enrico Montesano e Sebastiano Bronzato. Gli spettacoli si svolgeranno il 13 novembre alle ore 21.00 e il 14 novembre ore 18.00.