Masimo Troisi, appuntamento a Villa Bruno con la ​stand up comedy

Serata dedicata alla stand up comedy quella di giovedì sera a Villa Bruno: nell’ambito del progetto “Space, rigenerazione e comicità sulle tracce di Troisi”.

Sei i giovani artisti selezionati che hanno partecipato agli atelier creativi e si esibiranno nella loro performance nella settecentesca villa vesuviana, casa della cultura sangiorgese.

Gli atelier creativi, ispirati dal format space ideato da Melting Pro e sperimentato in diversi contesti territoriali con varie discipline artistiche, si sono articolati in tre momenti specifici: esplorazione/immersione territoriale, ideazione/sperimentazione e produzione, con l’evento di domani sera che va a concludere un percorso che ha visto il coordinamento artistico a cura del noto comico Peppe Iodice, già visto a Zelig e Colorado, attualmente in tv con “One-man-show PeppyNight”.

Questi i nominativi degli artisti che si esibiranno domani sera con inizio alle ore 20:45 per lo spettacolo di stand up comedy: Vincenzo Comunale, Francesco Rivieccio, Francesco Maria Punzo, Andrea Di Castro, Dino Paradiso e Francesco Toccafondi. L'ingresso al costo di euro 4,00, comprensivo anche della visione del film “Nomadland”. Lo spettacolo rientra nell’ambito delle iniziative del Premio Massimo Troisi. Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure per evitare la diffusione dell’epidemia da Covid-19.

«Sarà sicuramente una serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento » dichiara il Sindaco Giorgio Zinno «il progetto space pone al centro dell’attenzione la valorizzazione della creatività giovanile e proprio a tal proposito abbiamo inteso portare avanti questo progetto unitamente ai vari partner coinvolti nell’iniziativa, offrendo anche l’importante vetrina del Premio Massimo Troisi, momento centrale della nostra programmazione culturale, in memoria del nostro più illustre concittadino».

Il progetto space, promosso dal comune di Ascoli Piceno in partenariato con il comune di San Giorgio a Cremano, la società cooperativa Melting Pro Learning, l’Associazione culturale space, la cooperativa Project Ahead, la ODV Dodici Stelle Onlus e Sagapo’ associazione giovanile di volontariato, è sostenuto dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale e dall’ANCI.