“Dopo la pioggia”, al Teatro Area Nord la storia di una relazione simbiotica

Al Teatro Area Nord, la stagione #confiniaperti2024 prosegue con “Dopo la pioggia” di e con Chiara Benedetti e Aida Talliente. Lo spettacolo, in scena sabato 2 marzo alle 19 e domenica 3 marzo alle 18, racconta la vicenda di due sorelle e del loro amore. Si tratta di un racconto che si ispira ad un fatto realmente accaduto ad Udine, città da dove arrivano anche le attrici protagoniste.

È la storia di una “relazione”.

Inizia dalla fine, dalla morte di una delle due sorelle, in una casa (la loro), in una mattina di pioggia. Da quell’istante, come in un sogno, si torna indietro nel tempo, il tempo della loro giovinezza. Un “passo a due” giocato con gli elementi del film muto, delle voci fuori campo, delle musiche di un tempo, alternando il passato e il presente come fosse il susseguirsi di visioni legate alla memoria, e nel breve tempo che ci è concesso, le osserviamo nel corso della loro esistenza. Poi, alla fine, qualcosa paralizza e inevitabilmente muove alcune domande: che cosa significa passare una vita insieme? Che cosa accade durante l’assenza, quando l’altro non c’è più? Che cosa resta in quello spazio vuoto, fuori e dentro di sé quando si rimane soli, quando non si ha più un corpo, un luogo, una dimensione a cui tornare e nemmeno un perché? Infinite possono essere le risposte ma solo un giorno si saprà.

Il Teatro Area Nord è raggiungibile con la navetta “Polibus” messa a disposizione del Comune di Napoli.