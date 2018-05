Teatro Bellini, ecco il cartellone: apre il «Don Giovanni» di Mozart

Sabato 26 Maggio 2018, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All'insegna della produzione teatrale propria e con l'obiettivo di «educare» il pubblico al teatro di qualità. Sarà la stagione 2018-2019 del Teatro Bellini, il teatro fondato da Tato Russo che, dalla sua ristrutturazione nel 1988, festeggia i suoi trent'anni di attività. Il cartellone è stato presentato oggi nel corso di un incontro al quale erano presenti tra gli altri il direttore artistico Gabriele Russo. «Il 2018 - dice Russo - il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha collocato il teatro Bellini nella categoria dei Tric (Teatri di Rilevante Interesse Culturale) paragonabile alla vecchia categoria di teatro stabile privato. Mi piace pensare che è il giusto riconoscimento al nostro lavoro di creare uno spettatore che creda nel potere del teatro, nella sua funzione civica e sociale, che sappia fare di ogni stagione teatrale, un'esperienza da portarsi dietro».Il 19 ottobre la stagione si aprirà con il «Don Giovanni» di Mozart nella versione dell'Orchestra di Piazza Vittorio seguito da «Fronte Del Porto», con la regia di Alessandro Gassmann e con protagonista Daniele Russo. Altre produzioni del Bellini sono «Io mai niente nessuno avevo fatto» del gruppo Vuccirìa Teatro, per la regia di Joele Anastasi; «Tiny Dinamite» per la regia di Bruno Tramice; «Il cielo in una stanza» del gruppo Punta Corsara per la regia di Emanuele Valenti; «Creditori» di A.Strindberg diretto da Orlando Cinque. Spettacolo nato interamente all'interno della Bellini Teatro Factory, l'accademia di recitazione del teatro, è «Look Like» scritto da Francesco Ferrara per la regia di Salvatore Cutrì. Grande ritorno sarà quello dei Momix con il loro «Viva Momix Forever» mentre, sempre nell'ambito del linguaggio del corpo «La Scortecata» da G.Basile e il controverso «Bestie di Scena» i due spettacoli di Emma Dante che si alterneranno una settimana dopo l'altra. Nel tempo l'attività teatrale si è allargata con la programmazione del Piccolo Bellini e di molteplici attività collaterali come i concerti di musica classica dell'orchestra Corallium e Le Lezioni di Storia curate della casa editrice Laterza che si tengono la domenica mattina. All'interno del nostro foyer le presentazioni di libri, le letture e i corsi di scrittura creativa organizzati dall'associazione A voce Alta e le mostre di artisti contemporanei curate da Palomart nonché le serate dedicate al tango e danza contemporanea e quella dei concerti con gli appuntamenti con i cantautori del «Be Quiet»le «Stand Up Commedy» e la «Bellini Baby Factory» nata da un anno e dedicata ai più piccoli. Un altro ritorno è «Elvira» (Elvira Jouvet 40) di Toni Servillo.Anche la chiusura della stagione sarà riservata alle produzioni del teatro. Sarà in scena il binomio shakespeariano composto da «Tito» diretto da dallo stesso Gabriele Russo e «Giulio Cesare» diretto da Andrea De Rosa. Tra gli altri numerosissimi spettacoli in programma segnaliamo «Cuore di Cane» di Michail Bulgakov diretto ed interpretato da Licia Lanera. La stagione si chiuderà con Silvio Orlando regista e interprete di «Si nota all'imbrunire» scritto da Lucia Calamaro; «Ferdinando» di A. Ruccello, Danio Manfredini, quattro volte vincitore del premio Ubu, è autore e interprete del suo «Vocazione» e «La Notte poco prima della foresta» di Koltes nella magistrale interpretazione di Pier Francesco Favino. Come ogni anno la Bellini Giovani Card è un pacchetto di otto spettacoli con un prezzo particolarmente agevolato dedicato esclusivamente agli under 29.