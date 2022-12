Il Teatro Bolivar presenta «Le fiabe dei Natali nel mondo»

Giovedì 29 dicembre, alle ore 21.00, arriva sul palco del Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30 - Napoli) lo spettacolo «Le fiabe dei Natali nel mondo», il nuovo spettacolo di narrazione di Massimo Piccolo organizzato dall’Associazione Luna di Seta, presentato da Noemi Gherrero, nell’ambito della rassegna «Altri Natali» del Comune di Napoli. Musica dal vivo, e testi cantati e «narrati» racconteranno quanto ogni popolo o civiltà̀ esprima in sogni, aspirazioni e problemi temi uguali in ogni angolo del mondo e come, le differenze culturali siano solo arricchimenti, piccole declinazioni differenti sui medesimi temi portanti dell’esistenza. Tra gli ospiti il tenore Marco Ferrante, Ana Rita Rosarillo, Damaris Hechavarria, Simone Maria Da Conceicao, Claudia Di Rienzo, Francesca Davide, Luca Grassano e Antonio De Stefano.

Come nasce l’idea di questo spettacolo? Quando ho visto il bellissimo tema proposto dal Comune di Napoli – Altri Natali – mi si è accesa immediatamente la tipica lampadina: cosa ci può essere meglio delle fiabe per provare a raccontare quanto, in fondo, siamo simili? Prendiamo ad esempio la fiaba di Cenerentola, ogni cultura, ogni tempo e ogni «civiltà» ne conserva e ne tramanda una versione, dall’Asia all’Europa, dalle Americhe all’Africa. Come possiamo essere «diversi» se le nostre paure e le nostre aspirazioni sono così simili?

Cosa vedremo domani? La struttura portante è completamente nella tradizione dei miei spettacoli di narrazione, fiabe della tradizione popolare e testi di grandi autori su musica che introdurranno parentesi musicali – tutte a tema fiabesco – affidate all’ensemble che abbiamo creato quest’anno con il giovanissimo M° Giuseppe Di Maio e del quale vado davvero fiero e alla splendida voce di Adriana Cardinale. In più ci saranno alcuni ospiti provenienti da diverse parti dal mondo a portare sul palco la loro cultura e tante altre sorprese.