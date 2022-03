Al Teatro Bolivar di Napoli atterra «Science Concert»

Atterra a Napoli il Science Concert, l’accattivante spettacolo/concerto tra divulgazione scientifica e musica dal vivo, che andrà in scena al teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo 30) sabato 26 marzo alle ore 20:30.

Dal 2017, anno della sua ideazione ad opera del maestro in pianoforte e cosmologo ternano Lorenzo Pizzuti, l’evento conta oltre 25 repliche in tutta Italia: da Cagliari a Trieste, passando per Roma e la Valle d’Aosta, dove Pizzuti è anche ricercatore presso l’osservatorio astronomico.

«Il nostro spettacolo – racconta l’astrofisico – rappresenta il connubio perfetto tra scienza, musica e cabaret, offrendo narrazioni che vanno dai buchi neri ai cambiamenti climatici, arricchite da interventi comici con le mie tre spalle (Ale, Cecco e Salvo), e collegandosi in vari modi a celebri brani di epoche diverse, anche della tradizione napoletana, riarrangiati in chiave interessante e originale, tra assoli di violino rock e chitarra, arie liriche e tante altre sorprese, con un organico composto da 7 elementi. Tutto ciò ci ha permesso di vincere, a Praga, il secondo premio come miglior iniziativa giovanile nell’ambito della Young Minds dell’European Physical Society».

Oltre a Lorenzo Pizzuti, saranno in scena il soprano Alessia Minicucci, i violinisti M° Niccolò Ceccarelli e Salvatore Cipriano, il chitarrista Andrea Svizzeretto, il bassista Francesco Illuminati e il batterista Francesco Trippanera.

Costo del biglietto: intero 15€ / ridotto 12€ a testa per gruppi da cinque persone in su e per gli under 18 / ridotto 10€ per CRAL convenzionati / ingresso gratuito per bambini sotto i 5 anni.