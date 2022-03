Al Teatro Bolivar in scena «Ridi che ti passa» con Antonio&Michele, i Ditelo Voi e Simone Schettino

Domenica, 3 aprile 2022, alle ore 21:00, a Napoli, presso il Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo Detto Carafa, n. 30), avrà luogo lo spettacolo «Ridi che ti passa», ideato e promosso dall’Associazione Culturale “Live & Live” progetto realizzato con l’ausilio finanziario della Camera di Commercio di Napoli, Bando per la valorizzazione della cultura napoletana attraverso i teatri di Napoli e provincia anno 2021.

Una serata all’insegna dell’ironia e della comicità tutta partenopea con artisti del calibro di Antonio & Michele, i Ditelo Voi e Simone Schettino, la cui conduzione è affidata alla bravissima Ida Piccolo. “Ridi che ti passa” è un progetto culturale realizzato dall’Associazione Live & Live, con l’ausilio della Camera di Commercio di Napoli, che si pone l’obiettivo di promuovere un “nuovo inizio” nel mondo dell’arte e dello spettacolo della città di Napoli, tra i più penalizzati dagli effetti della pandemia che da due anni attanaglia il settore. L’idea del ricominciare, del riprendere di nuovo il cammino, non poteva trascurare uno dei riferimenti artistici più caratterizzanti della cultura partenopea e del modo di essere e di vivere della città di Napoli, ovvero l’ironia.

“Ridi che ti passa” vuole essere una manifesto per la Campania e per Napoli autentica capitale di una tradizione fatta di accoglienza e simpatia, che diviene casa comune dove incontrarsi e dove rinnovare l’antica tradizione teatrale, ironica, comica che dalle maschere arriva al leggendario Totò passando per Massimo Troisi fino all’attualità, fatta di artisti capaci, attraverso parole e gestualità, di travalicare le geografie e farsi portatori di un linguaggio comune e condiviso.