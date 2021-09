Teatro dei Piccoli Open Air nella Mostra d’Oltremare di Napoli

Continuano gli appuntamenti “Open Air”, nella pineta del Teatro dei Piccoli, organizzati da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora nella Mostra d’Oltremare di Napoli. Sabato 11 settembre ore 11.30 la compagnia Il Teatro Nel Baule presenta “Dov’è finito il Principe Azzurro?” scritto, diretto ed interpretato da Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio rende protagoniste tutte le principesse più o meno conosciute, da Biancaneve a Lucilla, da Cenerentola alla Bella Addormentata, da sempre in attesa del loro principe. Sempre sabato, alle ore 17, di scena un nuovo episodio de “Le storie di Cipollino” uno spettacolo liberamente ispirato alle opere di Gianni Rodari prodotto da Casa del Contemporaneo. In scena attori e pupazzi “animati a piede” daranno vita alle avventure del timido ma coraggioso Cipollino impegnato a liberare il paese da assurde leggi e insopportabili regole.

Domenica 12 settembre ore 11.30, con “Musica Incanto” del Sonora Chamber Ensemble, spazio ai concerti per l’infanzia a cura di Progetto Sonora. Fiati, archi, tastiere, percussioni e voci per proporre una selezione musicale ideata per gli spettatori più piccoli. Nel pomeriggio, alle ore 17, nuovamente in scena i burattini in baracca di Antonello Furmiglieri con “Pulcinella che passione”, una produzione di Casa del Contemporaneo/LeNuvole.

Sia sabato che domenica, un’ora prima dello spettacolo annunciato, saranno aperti i CLOUDS lab, i laboratori ludico didattici ideati e realizzati da Le Nuvole Scienza.

La rassegna realizzata d'intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d'Oltremare, si inserisce nell’ampia programmazione de “La Campania è Teatro, Danza e Musica”, progetto promosso da ARTEC/ Sistema MED in collaborazione con Scabec e Fondazione Campania dei Festival.

La partecipazione del pubblico è vincolata al rispetto delle norme di sicurezza vigenti e all’esibizione all’ingresso del Green Pass (dai 12 anni in su).

Doppio ingresso per il pubblico, pedonale da Viale Kennedy o con auto da via Terracina n.197 (Quick Parking), il biglietto costa 7 euro e la prenotazione è obbligatoria al 327 0795871. Posti limitati. Su www.teatrodeipiccoli.it e alla pagina FB teatrodeipiccolinapoli tutte le info e le variazioni eventuali.