Salemme e Siani, innanzitutto. E Massimo Ranieri; ma anche altri napoletani d’elezione: Massimiliano Gallo; Barbara D’Urso, che torna al teatro dopo 15 anni; Biagio Izzo, Giovanni Esposito, Rosalia Porcaro. Con loro, Pannofino, Nancy Brilli, Conticini e Iacchetti, Federico Buffa. Il Diana non si smentisce, perché formula che funziona non si cambia.

La nuova stagione - presentata ieri - assomiglia a quelle che lo hanno laureato tra le prime sale private italiane; confezionata per un pubblico fedele, espressione di una borghesia che cerca evasione, ma non disdegna la riflessione, pur senza tinte troppo tragiche. Prova ne sia il successo di un progetto, cui la famiglia Mirra, titolare del teatro, tiene molto: commissionare a scrittori napoletani drammaturgie da produrre e co-produrre: cominciò Maurizio De Giovanni («Il silenzio grande» e «Mettici la mano»), seguito da Ivan Controneo («Amanti») e, ora, da Diego de Silva, con «Malinconico, moderatamente felice», in cui - spiega - il pubblico penetrerà nella psiche dell’avvocato protagonista della serie di Raiuno».

Impegnato sul set tv di «Questi fantasmi!» di Eduardo, Gallo è apparso al Diana solo in video: «Metteremo in scena i pensieri di Malinconico, con altri attori e tre musicisti. Colonna sonora e canzoni saranno di Joe Barbieri». La stagione avrà un’anteprima fuori abbonamento: dal 10 ottobre, «Natale in casa Cupiello» secondo Vincenzo Salemme, sette settimane di «esaurito» l’inverno scorso. Il titolo inaugurale, invece, è affidato a Barbara D’Urso, dal 30 ottobre in un classico della commedia anglosassone, «Taxi a due piazze» (successo di Johnny Dorelli nell’84). L’autore, Ray Cooney, l’ha riscritta, adeguandola ai tempi e in una versione al femminile. La regia è di Chiara Noschese. In compagnia (e al Diana) c’è Rosalia Porcaro: «Il tassista bigamo, che tenta di nascondere la situazione, qui diventa una tassista con due mariti. Io sarò nel ruolo della sua amica, che col proposito di aiutarla, peggiorerà le cose».

Lo spettacolo di Natale (fuori abbonamento) è territorio di Siani, dal 25 dicembre mattatore in «20 anni di Fiesta», musiche di Geolier, il titolo celebrerà lo spettacolo che lanciò Alessandro e debuttò proprio al Diana. «Ranieri è sempre Ranieri. Anche se ripropone, con qualche variante, un vincente format musicale, «Tutti i sogni ancora in volo», che al Diana, però, non è ancora arrivato. Lo farà dal 13 novembre. L’eterno scugnizzo antepone la musica al teatro; il regista Massimo Romeo Piparo fa il contrario con i suoi musical. L’ultimo (27 novembre) è «Tootsie», tratto dal film con Dustin Hoffman: la storia dell’artista perdente, che trionfa travestito da donna, avrà vita con Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti. Al Diana c’è anche Nancy Brilli, in scena dal 29 gennaio con «L’Ebreo», commedia amara di Gianni Clemente, co-prodotto dal Diana; assieme a lei è il regista Pierluigi Iorio. Lo spunto è intrigante: dopo le leggi razziali del ’38, e prima di essere deportato in Germania, un uomo intesta a due dipendenti quattro appartamenti e due negozi, con la promessa di restituirli. Il tempo passa, l’ebreo ritorna e li pretende. Ma si può rinunciare all’agiatezza?

La Brilli e Di Iorio: «Un testo divertente e tragico sull’avidità e la meschinità». Iorio firma anche la regia della «Milonga del futbol», favola argentina (e napoletana) di calcio (solo il 25 novembre). E qui l’affabulatore non può essere che Federico Buffa. Il regista: «Si fa luce sull’emigrante Renato Cesarini, sì, quello della zona Cesarini, sulla scoperta di Sivori... e non mancherà Maradona». Francesco Pannofino: altro volto perfetto per il Diana. Il suo «Chi è io?», arriverà dal 26 febbraio e segue uno psicanalista mentre rivede la propria vita, in bilico tra realtà vera e realtà televisiva. Biagio Izzo, invece, dal 12 marzo, rifletterà (e riderà) sulla separazione e le miserie della vita di coppia. Giovannino Esposito, infine, porterà a teatro un film popolare, «Benvenuti in casa Esposito», con produzione e regia di Siani, che firma la drammaturgia assieme a Paolo Caiazzo e a Pino Imperatore, autore del libro omonimo: «Il mio Tonino Esposito vorrebbe emulare il padre morto, potente boss di camorra, ma è troppo buono, e sciocco, per riuscirci». I Mirra hanno presentato anche il cartellone ’24-’25 dell’Acacia, che schiererà la Sastri, Sal Da Vinci, «Premiata pasticceria Bellavista», già passata al Diana e, ancora, Izzo, Paolo Caiazzo, Buccirosso Paolo Genovese, il trio De Luca-D’Angiò-Amedeo Colella. Ma la stagione meriterà un incontro stampa dedicato.