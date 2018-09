Teatro, il C.R.A.S.C. compie 40 anni: grande festa a Pozzuoli

Venerdì 28 Settembre 2018, 09:29

Sono passati 40 anni e la cooperativa “C.R.A.S.C. Centro di Ricerche sull'Attore e Sperimentazione Culturale” è ancora viva e continua il suo lavoro. Sono passati 40anni di storia, 40anni di cultura, 40anni di lotte sociali, 40anni di Teatro sulle “barricate” per far in modo che la sperimentazione, la ricerca teatrale non fossero solo definite e vissute come l'anticamera del teatro tradizionale.La storia del CRASC è un lungo elenco di iniziative socio culturali: le prime esperienze di decentramento teatrale della Provincia di Napoli (con la prima produzione teatrale di piazza), la partecipazione alle prime “Estate a Napoli” con l'organizzazione della prima rassegna di spettacoli di strada a Castel dell'Ovo, la mostra delle maschere di Sartori, la creazione del primo Centro di Produzione e Ricerca teatrale Campana riconosciuto dal MIBAC, l'organizzazione e gestione di una delle prime SCUOLE DI TEATRO a Napoli, la creazione di un festival di laboratorio teatrale nel Sannio nel lontano 1980/81, le partecipazioni eccellenti ai vari festival internazionali, tournee all'estero, l'organizzazione di convegni, collaborazioni eccellenti, la gestioni di vari spazi: CRASC in via Atri, CANTIERI TEATRALI a Marigliano, TEATRO LEOPARDI a Napoli (opera di risanamento di un vecchio cinema a luci rosse e presidio teatrale su un territorio disastrato e invaso dalla camorra), direzione artistica del Giugno Popolare Vesuviano, ZELIG SUD a Napoli, STUDIO TEATRO e SALARTAUD nel centro storico a Napoli (un ritorno alle cantine teatrali in onore degli spazi umidi dove è nata la sperimentazione teatrale ), l'organizzazione di una miriade di rassegne di TEATRO, MUSICA, DANZA (tra cui ricordiamo le 10 edizioni di DANZITALIA, le 2 edizioni di OMAGGIO A PINA BAUSH e le 10 edizioni di IOSONOQUI e altro che ha fatto del CRASC uno dei principali attori della storia del tessuto culturale cittadino e nazionale.Tra le attività degli ultimi anni ricordiamo NAPOLI.INTERNO.GIORNO. ospite al Napoli Teatro Festival 2012, “31 salvi tutti! - 31 eventi in giro per la Campania per la valorizzazione della cultura regionale, le 3 edizioni di “Capacciamm Street Festival”, la produzione degli spettacoli “Barbarella ed altre lontananze” di Peppe Lanzetta e “Notturno” tratto da Coe, ospite in occasione dell’anteprima dello spettacolo al Teatro dei Filodrammatici di Milano.Per celebrare questi suoi primi e importanti quarant’anni il Crasc organizza LA FESTA - 40 Anni di CRASC: 30 settembre, ART GARAGE, P.co Bognar 21- Pozzuoli, dalle ore 18,30Tavola rotonda sul 78, il teatro e il movimento culturale, introduce Enzo Grano, Intervengono Stefano De Stefano e Lucio Colle.Performance di Beatrice Baino, Diana di Paolo, Carmine Borrino, Gaetano Battista, Antonio D'A vino, Giancarlo Greca, Vincenzo Maria Lettica e altri.Proiezione del corto “La stana del tuffatore” di Emma CianchiAperitivo anni 80 dello chef Mela FlautoIngresso liberoLa festa sarà anche occasione per ricordare l’intellettuale, studioso di teatro Franco Carmelo Greco, di cui quest'anno ricorre il 20ennale della morte.