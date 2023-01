Teatro Instabile Napoli: «Binario 21: la memoria, la storia, il tentato oblio» lo spettacolo di Antonio Masullo

In scena al teatro Instabile Napoli «Binario 21: la memoria, la storia, il tentato oblio» lo spettacolo, scritto e diretto dal giornalista, scrittore e avvocato Antonio Masullo, la produzione è a cura di talenti vesuviani.

Si tratta della tappa napoletana del doppio binario tour 2023 che vedrà Masullo in giro per l'Italia e in Europa.

Un viaggio nella memoria non solo di chi è entrato nella storia e l'ha fatta, ma anche di chi è stato dimenticato. Così in scena la memoria dei bambini, dei partigiani, del popolo napoletano delle quattro giornate, degli studenti di Istria che racconteranno la storia nella storia, per combattere l'oblio e il negazionismo: «Memoria intesa come valore assoluto che restituisce dignità alla verità e all'umanità».

«Ho voluto creare uno spettacolo che potesse arrivare a tanti, per mantenere viva l’essenza reale del valore della memoria argomento di cui mi occupo con grande impegno da anni. Per questo motivo ho inserito nel doppio binario tour, chiamato così perché è un percorso fra storia e memoria, la performance teatrale con Gianni Sallustro. Ho voluto unire perciò l’interpretazione alla notizia storica, rendendola viva e palpabile per chi ama e vuole approfondire questo ambito tematico delle nostre radici culturali», dice Masullo.

In scena con Gianni Sallustro ed Antonio Masullo ci sono: Francesca Fusaro, Tommaso Sepe, Davide Vallone, Vincenza Granato, Carlo Paolo Sepe, Nancy Pia De Simone, Noemi Iovino, Roberta Porricelli, Maria Crispo, Antonella Montanino.

Terminato il tour italiano, partirà quello europeo che fa tappa a Berlino, Monaco e Londra.