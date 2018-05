Teatro, «Le maschere» al Mercandante: ecco le nomination

Martedì 22 Maggio 2018, 21:44

Nella terna per il 'Migliore spettacolo di prosà ci sono 'Il sindaco del Rione Sanità' regia di Mario Martone, 'La cucinà regia di Valerio Binasco, 'Girotondo Kabarett', regia di Walter Le Moli. Sono state rese note le nomination al Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2018, promosso dal Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, nel corso della 'seduta pubblicà al Teatro Mercadante. Presieduta da Gianni Letta, la giuria degli esperti (composta da Rosita Marchese, Giulio Baffi, Donatella Cataldi, Fabrizio Coscia, Emilia Costantini, Masolino d'Amico, Maria Rosaria Gianni, Enrico Groppali, Katia Ippaso, Walter Le Moli, Angelo Pastore) ha selezionato le seguenti terne: Migliore regia, Valerio Binasco (per La cucina); Jacopo Gassmann (per Disgraced); Liliana Cavani (per Il piacere dell'onestà). Migliore attore protagonistam Eros Pagni (per Sei personaggi in cerca d'autore, di L. De Fusco); Lello Arena (per Parenti serpenti, di L. Melchionna); Sandro Lombardi (per L'apparenza inganna, di F. Tiezzi). Migliore attrice protagonista, Gaia Aprea (per Sei personaggi in cerca d'autore); Milvia Marigliano (per Lunga giornata verso la notte, di A. Cirillo); Federica Rosellini (per Le Baccanti, di A. De Rosa). Migliore attore non protagonista, Massimiliano Gallo e Giovanni Ludeno (per Il sindaco del Rione Sanità); Lorenzo Lavia (per Antigone, di F. Tiezzi). Migliore attrice non protagonista, Federica Di Martino (per Il padre, di G. Lavia); Marianna Fontana (per La cupa);Francesca Benedetti (per Antigone, di F. Tiezzi).E ancora, migliore attore emergente: Lucrezia Guidone (per Antigone); Aleph Viola (per La cucina); Jozef Gjura, Giulia Odetto, Filippo Porro (per Tango Glaciale Reloaded). Migliore interprete di monologo, Pierfrancesco Favino (per La notte poco prima delle foreste, di Lorenzo Gioielli); Maria Paiato(per Stabat Mater, di Giuseppe Marini); Danio Manfredini (per Tre studi per una crocifissione, di D. Manfredini). Migliore scenografo, Gregorio Zurla (per Antigone, di F. Tiezzi); Marta Crisolini Malatesta (per Sei personaggi in cerca d'autore, di L. De Fusco); Luigi Ferrigno (per La cupa). Miglior costumista, Andrea Viotti (per Il padre); Gianluca Sbicca (per Freud o l'interpretazione dei sogni);Giovanna Buzzi (per Antigone). Migliori musiche, Antonio Della Ragione (per La cupa); Arturo Annecchino (per La cucina); Daghi Rondanini (per Tango Glaciale Reloaded). Migliore autore novità italiana, Mimmo Borrelli (per La cupa); Stefano Massini (per Freud o l'interpretazione dei sogni); Domenico Starnone (per Autobiografia erotica di Aristide Gambia). Migliori luci, Gianni Pollini; Pasquale Mari, Gigi Saccomandi. Le terne selezionate passeranno ora al vaglio della giuria composta da oltre 800 tra artisti e addetti ai lavori. La serata della cerimonia di consegna dei Premi si terrà il prossimo 6 settembre nel Teatro Mercadante, alle 20, condotta da Tullio Solenghi e trasmessa in differita su Rai Uno