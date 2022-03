Al Teatro Lendi arriva Maurizio Casagrande in «A Tu per Tre»

Un excursus autobiografico che mette insieme le più belle performance della sua lunga e fortunata carriera artistica, impreziosito da musica, aneddoti e momenti di brillante comicità. Maurizio Casagrande è pronto a salire sul palco del Teatro Lendi con «A Tu per Tre». Lo spettacolo, scritto e diretto dallo stesso Casagrande, è in programma mercoledì 02, giovedì 03 e venerdì 04 marzo con inizio alle ore 21:00. Semplice, confidenziale e di grande presa sul pubblico che si ritrova immerso in una atmosfera calda e piacevole, ma mai banale o approssimativa.

Tutto avviene in una apparente improvvisazione che, nello svolgersi della serata, svela il raffinato disegno generale. In scena, insieme al celebre attore e regista napoletano, ci sono la pianista Claudia Vietri e la cantante Ania Cecilia. Due donne e un uomo. Un triangolo pericoloso che porterà le ragazze a coalizzarsi contro di lui mettendolo in netta minoranza. «In un periodo di grande difficoltà per le restrizioni e le incertezze dovute alla pandemia che ci ha colpiti così duramente ho preferito scrivere e allestire uno spettacolo agile e leggero che mi permettesse di girare con facilità e di poter mantenere bassi i costi per sostenere i teatri che hanno importanti difficoltà economiche, ma senza per questo rinunciare allo stile e alla qualità che da sempre mi hanno dato la possibilità di costruire un rapporto di fiducia con il pubblico che mi segue da anni» ha dichiarato Maurizio Casagrande.

La stagione del Teatro Lendi proseguirà con Paolo Caiazzo in Terroni si nasce (dal 30 marzo 2022), Giovanni Esposito, Francesco Procopio e Susy Del Giudice in Affetti collaterali (dal 6 aprile 2022), Paolo Conticini in La prima volta (dal 27 aprile 2022).