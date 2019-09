Mercoledì 18 Settembre 2019, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal Maschio Angioino al Chiostro di San Domenico Maggiore tra musica, teatro, cinema e incontri. Al via, dal 21 al 25 settembre, “ZùNAPOLI” la rassegna, curata da InBilico Teatro & Film, con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del Comune di Napoli, nell’ambito di Estate a Napoli 2019.“L’idea di organizzare la rassegna ZùNAPOLI – spiegano i fondatori di InBilico Teatro Ramona Tripodi e Andrea Canova – ci è venuta in occasione dei dieci anni di InBilico Teatro & Film, che ricorrono proprio quest’anno, realizzando quella che, per noi, è una piccola festa, un primo importante traguardo. Ne sono successe di cose belle in questi anni, e ciò che ricordiamo con più gioia sono le proficue collaborazioni con i tanti artisti della scena, che ci hanno accompagnato in questo percorso e continuano, ancora oggi, a essere parte del nostro progetto, tra i quali Guido Lombardi, Cesare Accetta, Nino Bruno, Marco Messina (99 Posse)”.Ad inaugurare ZùNAPOLI, sabato 21 al Maschio Angioino, lo spettacolo “I Guardiani” di Maurizio de Giovanni, con Maurizio de Giovanni (in voce) e gli attori Fulvio Sacco, Raffaele Parisi, Ramona Tripodi, Adriana D'Agostino, Valeria Frallicciardi, Valentina Spagna, nell’adattamento e con la regia di Ramona Tripodi. In video e in voce saranno Raffaele Ausiello, Luciano Roffi, Letizia Vicidomini, le musiche originali e la sonorizzazione live sono a cura di Marco Messina (ex 99Posse).A seguire, lunedì 23 settembre alle 21 al Chiostro di San Domenico Maggiore, la proiezione, in anteprima assoluta, del documentario “Il Corridoio della Farfalle” , (vincitore del bando Cineperiferie 2018/Mibac e prodotto da InBilico Teatro & Film), preceduta da un incontro con gli autori: Andrea Canova, Claudia Brignone e il protagonista, Aldo Bifulco. Alle 21 poi il concerto-spettacolo, “Promenade a Sud”, con Marianita Carfora e Matteo Mauriello.Lo spettacolo “'A Rota” su testo e regia di Ramona Tripodi in scena con Marianita Carfora andrà in scena martedì 24 settembre sempre al Chiostro di San Domenico Maggiore. La pièce sarà preceduta da un incontro dal titolo “Dalla ruota degli esposti ai giorni nostri. Casi di adozione felice. Esperienze a confronto - Dibattito formativo”, organizzato da Ami Napoli (Associazione Matrimonialisti Italiani).ZùNAPOLI si concluderà mercoledì 25 settembre con “Merica – Sacco e Vanzetti”, un evento performativo in cui il teatro e la sonorizzazione live si fondono per raccontare la storia di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti due italiani emigranti condannati a morte in circostanze oscure, o comunque pretestuose (Chiostro di San Domenico Maggiore).Lo spettacolo, in anteprima assoluta, ha l’adattamento e la regia di Ramona Tripodi, anche in scena con Anna Carla Broegg. Sonorizzazioni live a cura di Marco Messina e Sacha Ricci. Info e prenotazioni inbilicoteatro@libero.it.