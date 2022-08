Ridere 2022, il festival del teatro comico al Maschio Angioino è sold out

Straordinario successo e già due sold out per “Ridere 2022” al Maschio Angioino. Un delirio di folla, ogni sera, che fa certamente rimpiangere i tempi in cui lo storicizzato “Festival del Teatro Comico, Musica e Cabaret” organizzato dal Teatro Totò, durava circa un mese chiamando a raccolta napoletani e turisti per tante serate all'insegna dello spettacolo e del divertimento. Tanto da recriminare, quindi, sulle cause che hanno costretto gli organizzatori e il direttore artistico Gaetano Liguori a doversi accontentare per questa 32esima edizione di solo una settimana per sei spettacoli.

E la prova dell'occasione mancata per una festival capace di far anche da volano per il turismo estivo in città e per tutti quegli stranieri a Napoli che di sera non possono andare oltre i baretti, è il fatto che già i primi spettacoli della kermesse hanno registrato un'affluenza da record con due tutto esaurito di fila. Intanto, sperando che per la prossima edizione, ci si renda conto della grande opportunità persa, “Ridere 2022” continua a prezzi popolari il 25 agosto con la cantante e attrice Francesca Marini e il suo show canoro “Il mio mondo”, il 26 agosto con il comico Simone Schettino e il suo esilarante “Che ne sarà di noi?” fino alla chiusura del 27 agosto con Rosalia Porcaro e il suo spettacolo “Bis”.