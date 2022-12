Teatro Nazionale e Viviani insieme con ​“A teatro – andata e ritorno”

Dalla collaborazione del teatro Nazionale e del teatro Viviani nasce “A teatro – andata e ritorno”, un’originale iniziativa dedicata agli spettatori delle due strutture con la quale, nel mese di dicembre, il pubblico di un teatro potrà acquistare il biglietto di uno spettacolo dell’altro teatro allo speciale prezzo promozionale di 15 euro.

Teatro Viviani

Biglietto scontato quindi per il pubblico del Trianon Viviani per assistere in questo mese a “Tavola tavola, chiodo chiodo”, di e con Lino Musella, al San Ferdinando da giovedì 1° a domenica 11; “Otello”, da William Shakespeare, per la regia di Andrea Baracco, al Mercadante da martedì 6 a domenica 11; e “Scalo marittimo”, di Raffaele Viviani, per la regia di Giuseppe Miale di Mauro.

Teatro Nazionale

Stessa promozione per gli spettatori del Nazionale per fruire degli spettacoli di dicembre del Trianon Viviani: “Quartieri spagnoli”, di e con Gianfranco Gallo, da giovedì 1° a domenica 4; “Spacciatore. Una sceneggiata”, per la regia di Pierpaolo Sepe, prodotto dallo stesso teatro Nazionale; e “Canzona ‘e… Guapparia”, commedia con musiche di Raffaele Esposito e Bruno Garofalo, con arrangiamenti e musiche originali di Pino Perris, per la regia di Bruno Garofalo.

La promozione è valida solo presso i botteghini dei due teatri, mostrando il titolo di acquisto, cioè l’abbonamento o il biglietto di uno spettacolo della stagione in corso.